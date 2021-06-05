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غدا تنتهي ولاية ترامب ويولد النظام العالمي الجديد

55 2021-06-05

 

ناجي امهز ||

 

منذ خمس سنوات ولأول مرة نشرت احد الاسرار الكبرى التي تتحكم بالعالم منذ انتصار الثورة  الفرنسية عام 1799، وهي الحكومة الخفية التي يتم انتخابها كل ست سنوات، وقد انتقل مركزها من لندن الى امريكا عام 1945، حيث بدا افول بريطانيا العظمى المملكة التي لا تغيب عنها الشمس وحلت مكانها الولايات المتحدة الامريكية...

كما اني اشرت بوقت سابق بمقال تحت عنوان: سر الوقت الخفي الذي يخشاه العدو الاسرائيلي، اظهرت فيه عدد السنون وترتيبها وكيف تعاقبت هذه القوى وكيف كانت تدار الامور اقله بالشرق الاوسط.

وقبل اربعة اشهر كتبت مقالا حمل عنوان: لن يقدروا على محاكمة ترامب الذي يحكم امريكا، وكان فحوى المقال انهم لن يستطيعوا الاقتراب من ترامب ومواجهته قبل انتهاء ولايته على راس النظام العميق وهو في الشهر السادس من هذا العام..

ويوجد بالمقال العديد من النقاط التي تشير ان ترامب هو الذي يحكم هذه الحكومة حيث تم انتخابه رئيسا للنظام العميق في الشهر السادس عام 2015 وان ولايته تنتهي في الشهر السادس من عام 2021...

واليوم اعلن عن نهاية ولاية ترامب للنظام العميق من خلال اعلان الفيس بوك وقف حساب ترامب لمدة عامين..

وللمفارقة ان الفيس بوك هو احد وجوه النظام العميق الذي انشئ عام 2004 وهو داعم للصهيونية العالمية  كما هي شركة جوجل العالمية 1998، والذي يتامل شعار جوجل سيجد علامة ال 666 ظاهرة بوضوح من خلال الالوان الثالثة ويمكن لاي شخص البحث بجوجل وسيجد الكثير من الشرح بخصوص هذه الامور وبالصور وهذا الرابط في الكثير مما يسهل فهم ما يجري لان العقل العربي غير مستعد ان يعترف بشيء :

https://bantoozone.org/facebook-google-logos-sataniques/

اذا غدا يتم انتخاب الرئيس الجديد للنظام العالمي القادم ولا احد قادر ان يتكهن او يعرف من هو، ويمكن العودة الى مقال: http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=45826

ويستمر حكم هؤلاء حتى 6 - 6 – 2027 واخطر ما في فترة حكم هذا التوقيت هو عام 2022 الذي سيكون الفاصل بين تاريخ قديم وتاريخ.

كل شيء سيتغير بعد غد راقبوا وتابعوا جيدا، حكام العالم ينتظرون من هو القادم، حتى بايدن رئيس امريكا هو بانتظار هذه الانتخابات، اولا لمحاسبة ترامب على ما فعله به من عدم حضور تنصيبه والاهانات التي وجهها له بالرسالة التي تركها على مكتب البيت الابيض، وان حصل ما يتمناه بايدن، ان يعيد التاريخ نفسه وتنتخب ذات المجوعة التي حكمت عام 2009 فان المتغير بالشرق الاوسط سيكون كبيرا للغاية... 

انها ايام ويتضح المشهد باكمله...

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