إصبع على الجرح..في رثاء المرحومة (عيب) .

منهل عبد الأمير المرشدي ||

لمفردة عيب في اللغة العربية اكثر من معنى ودلالة فقد تأتي إسما (عيب) ومصدرها عاب او عيّب وفد تأتي فعلا يعيب تعييبا فهو معيّب والمفعول معيّب .

عيَّب فلانًا جعله ذا عيبٍ ومَنْقصةٍ . وجمعها عيوب وتعني العَيْبُ وصمة نقيصة ، شائبة ، مَذمَّة ، عورة وقد يكون العيب َ عَيْب خِلْقي وهو علَّة فسيولوجيَّة أو بنيويَّة كنتيجة للنموِّ ذي العُيوب أو النقائص أو العدوى أو الوراثة أو الإصابة بأذى .

وفي المعنى الأخير ما يمت بصلة لبيت القصيد فيما نود أن نقول . كلمة عيب في الموروث الشعبي العراقي تأتي في دلالاتها من أصولها وجذورها حيث حكمت العلاقات المجتمعية العراقية بالذوق ووضعت حجر الأساس لأصول التربية السليمة المستثناة منها ابتداءا أغلب المشتركين في العملية السياسية العراقية نوابا ورئاسات ووزراء ومسؤولين بإستثناء قلة من الأولين وقلة من الآخرين .

تحية اجلال واكبار لتلك الكلمة التي عرفناها من أفواه الأمهات والابآء وتقبلناها بحب وتعلمنا أنها ما قيلت إلا لتعديل سلوكنا فاعتبرناها مدرسة مختزلة في ثلاث حروف ليس إلا (عيب) . تحية تعظيم وتقدير لأكاديمية (عيب) التي خرَّجَتْ زوجات صابرات صنعن مجتمعات الذوق والاحترام وتخرَّج منها رجال بكل معاني الرجولة تبوأوا القيادة في الشهامة والشجاعة والصدق .

أبجديات (عيب) جامعة للدراسات العليا بحد ذاتها ومقرراتها المجانية بألف دورة مدفوعة التكاليف .

بحروفك يا كلمة عيب كان الصغير يقدَّر الكبير ويحترم الجار جاره ويحفظ حرمته وبها تداولنا صلة الأرحام بمحبة وشوق وتقديس وابتجال . كان الأب يقف ليرشد ابنه في اصول التعامل وثوابت الأخلاق فيقول (عيب) , عمك ، خالك ، جارك ، إستاذك . فإحترم , سَلِّم ، سامح . كان يقال للبنت (عيب) لا ترفعي صوتك ، عيب لا تلبسي كذا فتربت البنات على الحشمة والستر والأدب والعفة والحياء . وتربى الشباب على غض البصر واحترام حصانة الآخر . نعم كنا نسمع منهم عيب لا تنظر للنسآء .

عيب لاترفع صوتك بوجه استاذك . لاتهزأ من المسن وتربينا صغارا على عيب لا تنقلوا سر الجار والدار . كانت ( عيب ) منبراً وخطبةً يرددها الأهالي بثقافتهم البسيطة فلم يكونوا خطبآء ولا دعاة أو مُفتين وإنما هي مصداق سجيتهم في فطرتهم لإحياء الفضيلة وذم الرذيلة . اليوم عنواين الحزن والحداد على المرحومة (عيب) تملأ الجدران والعقول والقلوب فلم يعد الحرام عيبا ولا التطاول على المقدسات عيبا ولا التجاوز على الكبير عيبا ولا الحرشة ببنت الجيران او فتاة في الشارع عيبا ولا الغش ولا الخيانة ولا الكذب عيب !!

نحن الآن نعيش في جيل جديد لم نفلح في غرس كلمة "عيب" ولا شقيقتها الكبرى "حرام" في التفاهم مع سلوكياته أو مع الإنحطاط بمسمى التطوير وصرعات العولمة والعلمنة التي نسفت كل المفاهيم والقيم حتى ماتت كلمة عيب فمن ذا الذي يحييها وكيف يحييها وإنا لله وإنا إليه راجعون .