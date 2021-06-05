المقالات

حقائق دفينة ورسالة مباشرة


 

مرتضى مجيد الزبيدي ll

 

تدور الأيام وتختلف المواقف، والشجاع حقا هو من يبقى متمسكا بمبادئه رغم اختلاف الزمن ومهما بلغت الخطورة، كثيرة هي التقلبات التي جرت منذ الشهر السادس عام الفين وأربعة عشر والى الآن، منعطفات كبيرة واحداث كثيرة وخطيرة، بعض تلك الاحداث والمنعطفات اثبتت مدى صلابة وشجاعة أصحاب الموقف والمبدأ، والبعض الأخر يكشف زيف المتلونين ونفاقهم،

حتى في الحرب اخلاقيات ومواثيق، وهناك من يحارب بشرف وشجاعة، افضل بكثير من أولئك المتلونين الذين لا يعرفون عن شرف الحرب وقواعدها شيئا، في الحرب التي خاضها العراق مؤخرا مع عصابات داعش الإرهابية لم تلتزم تلك العصابات باي من قواعد الحرب او مواثيقها فهي عصابات همجية جبانة، عمدت الى التدمير وهتك الحرمات، وبعد شوطا بطوليا كبير انتصر فيه ابطال العراق على اعتى قوة همجية في التاريخ المعاصر وسطرو ملاحم بطولية قد يقف الوصف عاجزا امامها، ذلك بفضل العمق العقائدي للقوة التي تشكلت بفتوى مرجع حكيم عرف خطورة المرحلة وأعطى الحل الأنسب والأسرع  لدريء الخطر عن البلاد وصيانة حرمته ومقدساته، بعد كل تلك البطولات والانتصارات والملاحم يبدو ان هناك من تأثر بأسلوب عصابات داعش الفاقد للشرف والمبدأ، شخصيات تلونت بالوطنية وحين ناداها الوطن خنعت، ولما هب رجال الوطن وشجعانه تراها أظهرت رأسها من جديد مدعية النصر والشجاعة، وفيما بعد كشفت عن وجهها الأصلي المناهض للوطنيين الشجعان الذين دافعوا عن الوطن بالدماء والأرواح باذلين الغالي والنفيس، ان تدعي تلك الشخصيات البطولة والشجاعة قد ينطوي هذا الأمر او يسير دون تفنيد او كلام مضاد، لكن ان تأتي نفس تلك الشخصيات المدعية بتصريحات بالضد من الأبطال المضحين، فهذا كذب مكشوف، يدل على الكراهية المبطنة والحقد الدفين، ويكشف ان أصحاب الادعاء والتصريح شخصيات غير موضوعية تتلون مع الوقت والمصلحة،

الاصوات النشاز التي أعلنت بغضها لأصحاب المبدأ والقضية لا نتفق معها بل على العكس تماما من توجهاتها، إلا انها في الواقع اكثر شجاعة من تلك الشخصيات التي اظهرت التأييد في وقت سابق وقلوبها مليئة بالغل العداوة، يذكرنا ذلك بالآية الكريمة ((يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) ( سورة البقرة الآية 9_10 ) وحسب ما ذكر من  تفسير للآيتين في تفسير الأمثل للعلامة المفسر أية الله الشيخ ناصر مكار الشيرازي ان هؤلاء المخادعين لا يشعرون انهم يسيئون بعملهم الى أنفسهم، ويبددون بانحرافهم هذا طاقتهم، ولا يجنون من ذلك الا الخسران والعذاب، ويبين ان النفاق هو نوع من المرض فالإنسان السالم له وجه واحد فقط، وفي ذاته انسجام تام بين الروح والجسد، وان تكريس أعمال الإنسان وأفكاره في خط معين، تدفعه نحو الانغماس والثبات، في ذلك ولذلك تذكر الآية ((فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا )) ورأس مال هؤلاء هو الكذب والافتراء،

فهو عدو غادر جبان يفتقر لشجاعة المواجهة، خسروا بصراعين مهمين الاول مع انفسهم فلم يحققوا ذاتهم وهزمتهم انفسهم، عديمي الإرادة لأنهم لم يحققوا ما يصبو اليه، والخسارة الثانية بالصراع مع رجال الوطن، كون المؤمنين لا غالب لهم وذكر القرآن الكريم ذلك ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ))، فالدين ليس الإيمان بالله فقط  فحب الوطن دليل على الإيمان لما روي  في مستدرك سفينة البحار ج 1 ص 27 حب الوطن من الإيمان، 

رسالتنا الى المتلونين والاعداء وحلفاءهم ومن يقف خلفهم كرسالة إعلام الإمام الحسين عليه السلام، لأقوى طاغية في عصره، كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فما سعيك إلا بدد وما رأيك إلا فند (خطبة السيدة زينب ابنة الإمام علي عليهم السلام امام يزيد ابن معاوية قاتل اخيها الإمام الحسين واصحابه عليهم السلام، والتي مثلت بدورها إعلام الثورة الحسينية الخالدة)

شكرأ لمن كشف عن نواياه وتوجهاته التي اخفاها لسنين ولم يتحمل إخاءها اكثر من ذلك، لانه لا يمتلك الشجاعة الكافية لإظهارها منذ البداية، ولا يصبر على إخفاءها في نفسه لما يعترضه من ضيم عندما يرى الانتصارات والنجاحات المستمرة، وويل للمنافقين المتلونين من الله والمؤمنين المتمكنين في الأرض والسلام على أهل السلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رحلة تحدي مع الفطر الاسود.!
هل لإبن آوى ألجبان أن يتنمر أو يستأسد?!
الصرخة ستكون شعار كل احرار العالم بدأ بدول محور المقاومه
حديث عن "مبادرة" العبادي المشبوهة بشأن الحشد..!
الامام الخميني مدرسة لكل الاجيال
حقائق دفينة ورسالة مباشرة
من المذهبية الى الطائفية..
الخُميني يستقطب شباب المسلمين بعد ٣٢ عاما ..
كرامة وحرية الانسان في فكر السيد الخميني
الخميني الامام الموعود من أجل حرية وكرامة الانسان
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك