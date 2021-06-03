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عصا موسى واليد البيضاء ..


 

سلام دليل ضمد ||

 

روح الله خميني

موسى زمانه الذي اتحد فراعنة العصر على اذلاله لكن الله أعزه واذلهم

روح الله الذي قال فيه شهيد المحراب (عبد الحسين دستغيب )

من لم يطع الخميني لا يعرف طاعة الله ومن عشقه عشق الحجة المنتظر

روح الله الذي استطاع ان يتلاعب بقواعد الحياة فقد قال تعالى عن موسى الكليم فخرج منها خائفا يترقب وعندما طرد الامام الخميني من العراق توجه الى الكويت التي رفضت دخوله وكأني به يقول افوض أمري إلى الله . وبعد أن ذاق الأمرين من السلطة ورجال الدين في العراق لم تكن تعلم عائلته الكريمة انهم مريم زمانهم فقد قالت ع ليتني مت قبل هذا ولم تكن تعلم انها تحمل روح الله 

كذلك العلوية خديجة كان لسان حالها يقول ياليتني مت قبل هذا وهي ترى زوجها وابنائها في الصحراء بلا مأوى

ولاتعلم انها تجلس مع روح الله وبركان العلم ومفجر الثورة وعلم الشيعة وأمام هدى لم تكن تعلم انها تجلس مع مذل فرعون وهامان وقارون (امريكا وصدام والشاه)

لم تكن تعلم انها تجلس مع من كسر القاعدة التي تقول معلم الرجال خسران وحولها الى  معلم الرجال خسران الا الخميني فذاك الخامنائي والكلبايكاني وسليماني وفخري زاده والقائمة تطول . لم تكن  سيدتي تعلم  ان سيدي ليس شخصا بل مشروع امتد على مدى ٤٠ عاما كان عنوانه   كم من فئة قليلة وهذه الفئة اليوم هم حزب الله الذي اذل الصهيونية هم ابناء القدس الذين تحولت حجارتهم الى سجيل هم الجمهورية التي مرغت أنف أميركا هم حشد افنى داعش واخواتها هم حوثيون اركعوا بن سلمان وبن زايد  هم رجال غيب الله على الأرض.  سيصلون في القدس وفي الكعبة صارخين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن الخميني مذل أعداء الله .

 

قال لها يسوع : انا هو القيامة والحياة من أمن بي ولو مات فسيحيا

                                  (الإنجيل )

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