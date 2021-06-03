المقالات

الإمام الخميني والتأسيس للحكم العالمي..!

72 2021-06-03

 

قاسم العجرش ||

 

عام 1979، وبعيد إنتصار الثورة الإسلامية في إيران بقليل، وفي أول إحتفال بمناسبة الخامس عشر من شعبان، لفت نظر صحفي أمريكي، حماس الشباب الإيرانيين، وهم يرفعون معالم الزينة في الشوارع والساحات، فسألهم: ما المناسبة؟ فإجابوه أنها ولادة الإمام ..

سألهم : أههههم ؛ ولادة الإمام الخميني؟!

فأجابوه:لا..!.. إنها ولادة الإمام الكبير؛ إمام “بزركـ” باللغة الفارسية، والإمام الخميني ليس كذلك، بل هو إمام “كوجك” يعني صغير باللغة العربية!

قال الصحفي:أهههههأ؛ إذا كان “كوجك” إمام قد صنع بأمريكا هذا الذي صنعه، فيا ترى ماذا سيصنع بها “بزركـ” إمام؟!

 لا اعلم صحة هذه الرواية اللطيفة، لكنها سواء صحت أم لم تصح، فإنها تحكي عن الأثر الكبير الذي أحدثته الثورة الإسلامية، التي وضع أسسها وقادها الإمام الراحل، وتحكي عن أن الغربيين قد قرأوا تراث الشيعة الفكري جيدا، واطلعوا عليه إطلاع الفاحص الدارس المتمعن، وأنهم يعلمون تماما أن نهاية التاريخ، سنرسمها نحن أتباع الإمام الكبير، أو”إمام بزركـ”  كما ورد في اللطيفة الآنفة..

لكن الذي لا يعرفونه، أن ثمة خط مستقيم، يربط بين  إمام “كوجك” و إمام “بزركـ”، وأن هذا الخط موجود على أرض الواقع، وليس من خيالات الشيعة، فإمام “بزركـ” وعلى مر العصور، وسواء كان هو السيد الخميني طقد” أو من سبقه أو من تلاه،  هو النائب الرسمي لإمام “بزركـ”،  وأن هذه النيابة حقيقية وليست إعتبارية!

وفقا لهذه الرؤية العملية، فإن كل التصرفات العملية، والبناءات التي أسس لها وبناها الإمام الخميني “رض”، كانت بعين وتوجيه، أو على الأقل برضا الإمام الكبير، المهدي المنتظر عجل تعالى فرجه الشريف، وهذا ما فهمه كثير من قادة الفكر والرأي عالميا، وبينهم أمريكان طبعا!

يوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير 1979 م شهد حدثاً تاريخياً هاماً، تجسد في لقاء بين مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رحمه الله)، ووزير العدل الاميركي آنذاك رمزي كلارك، كان اللقاء في خضم تحولات سياسية هامة على الساحة الايرانية. وبعد هذا اللقاء صرح الوزير الاميركي قائلاً: “اعتقد ان الازمة الايرانية لا يمكن حلها بتاتاً دون مشاركة آية الله الخميني”.

كلام قبل السلام: وضع النقاط على الحروف، كان فيما ما قاله العالم والمنظّر الأمريكي المعروف (لفين تافلر):” لقد استطاع الإمام الخميني من خلال الاستفادة من قوة المذهب، السيطرة على جزء كبير من القوة التي كانت لسنوات تحت سلطة الدول، عندما أصدر الإمام الخميني(رض) فتاوى إهدار دم سلمان  رشدي، في الواقع كان يرسل رسالة تاريخية لجميع قادة العالم، عجز عن تحليلها كثيرين، فلم يكن المحتوى الأساسي لرسالة الإمام شيء،سوى حلول عصر جديد من الحكم العالمي، ينبغي على الغرب أن يدرسونه بدقة.”

سلام…

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد الخميني لم يصدر مفاهيم الثورة بل ثورة المفاهيم
صرخة الامام الخميني امتداد لصرخة الامام علي
الإمام الخميني والتأسيس للحكم العالمي..!
رسالة الى  رسالة الى : Mark Zuckerberg
أقرب الطرق واحب الأعمال توصلنا الى اعلى المراتب..
♦️ همتك مصدر نجاحك♦️
فنتازيا نقاشية..!
محاربة الفاسدين..حبر على ورق؟!
باي باي ديموقراطية..!
دجلة، ورسائله العاجلة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك