رسالة الى  رسالة الى : Mark Zuckerberg

حسن كريم الراصد ||

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اعلم ايها الزنيم المدعو مارك :

لاقيمة لك عندي ولا عند كل احرار العالم .. فهؤلاء قيمهم غير قيمك وهم لا يتشرفون بأن يلتزموا بما تسميه قيم .

فقيمك تحترم الشواذ .وقيمك تنصر الظالم .. وقيمك تدعوك للوقوف مع المحتلين ضد المستضعفين ..

قيمك تدعوك ان تحظر وتقمع من يكشف تفاهة بن سلمان وبن زايد وطحنون ونتنياهو قاتل الاطفال ..

قيمك ان تدعم ترامب وتحظر من ينشر صور قتلاه ..

قيمك تسمح بنشر الرذيلة والفجور وتسمي ذلك ثقافة جنسية ... قيمك لا تعادل عندي سنتا فهي لا قيمة لها اذا ما قورنت بقيم الشرفاء الاحرار ..

قيمك ان تدعم من اسس وشكل ودعم من اذا ذكرت اسماؤهم حظرتني .. اي ابله انت ؟؟ اي قيم وقد بعت نفسك لسلاطين الجور وكنت تستطيع ان تكون مشعلا للحرية والعدل والتسامح؟؟

تبا لك مارك ولقيمك وغدا سيتخلى الجميع عن فيسك اللعين بعدما يجدون لهم مساحة تتحمل نبلهم وعقائدهم وتبقى انت ومثليتك وصهيونيتك وشواذك ودكتاتوريك فقط ..

غدا سيكون لنا منبرا نظيف طاهر ليس كمنبرك القذر وسنفضح ما قمت به من تضييق للحقيقة ومحاباة للرذيلة ...

فاذهب انت وقيمك الى الجحيم ايها الزنيم المرتشي الذي لا هم له غير المال .. انك افسدت ما اكتشفت .

وستلعنك الاجيال فليس كل مشهور محمود ولك مثلا في هتلر ونيرون وصدام ..

فتبا لك ولتحضرك ايها المرتشي الوضيع . و

يشرفني ان تحظر صفحاتي وان اخالف قيمك...