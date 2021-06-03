فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- إذا جيشنا قادر على مواجهة دُول حسب كلام وزير الدفاع/ جا المن مجلبه الحكومة بالقوات الأمريكية!

٢- طبيب في وزارة الدفاع: تره مو كورونا الكتلت الوادم/ هي فقط أسهمت بتسريع الموت!

٣- إذا باصات تنقل دواعش من سوريا لسوريا وتتم تصفيتهم لاحقا حرام/ بس إذا الأمريكان ينقلونهم وللعراق حلال!

٤- النقاش مع السفير الأمريكي بالشأن العراقي الداخلي سيادة/ لكن تصريح السفير الإيراني ضد القوات التركية بالعراق خرق لها!

٥- الأمريكان مهاجمين مصنع ببلغاريا على الحدود أثناء مناوراتهم بالخطأ، وهسه أزمة دوبلوماسية/ واحنه عادي نلتقي مع السفير الذي قتلت قوات بلاده قادتنا!

٦- إذا أحمد البشير يستضيف حيدر الملا وسليم الجبوري وفائق دعبول/ جا شلون يكول عدي مشكلة مع السياسيين!

٧- يكلك بايدن موافق البنتاكون على ضرب مقرات الحشد/ قوى الدولة كاعدين نايمين!

٨- الشيـ ـخ الخـ ـزعلي : الحشـ ـد الشـ ـعبي حرر المنطقة التي ولد فيها رئيس البرلمان ووزير الدفاع/ قصف ده ولا مش قصف يمتعلمين يبتوع المدارس!

٩- الحشد ثروة العراق الباقية/ والتفريط فيه هو الفساد بعينه.

١٠- شو الكهرباء لا حس ولا نفس والمدونين سكتة/ شني ما تطفه عدهم!

· سؤال الفنتازيا: هل سمعت بمطلوب للدولة وصل إلى الشمال وقام الإقليم بتسليمه؟