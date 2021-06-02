من دار الندوة الى هدنة غزة..!

حسن عبدالهادي العگيلي ||
يقتلون اطفاله ..زوجته..اخوته ..عشيرته..وشعبه
يحرقون حقله..ومدرسته ومشفاه،مسجده ،مكتبته ومسرحه
يهدمون بيته ..ينحرون احلامه على رمشه المثقل بالسهر والهم .
يرعبون ام اولاده التي اقسم ان يحميها من عاديات الزمن وغدره.
مزقوا دمية ابنته وقتلوا طير الحب الذي يرعاه ولده.
يرى امه المرتعشة من الجوع بسبب حصارهم
والده الكهل ازداد انحناء ظهره ولا دواء ولا معين .
انتفض..حمل حجرا..رماه بوجوههم
صرخ بهم لن اركع إلا لخالقي.
فحشدوا واستجدوا ورشوا ملوك ورؤساء واشباه رجال وعقدوا حلفا في (دار الندوة )
جرموا حجره وادانوا انتفاضته وكفروا معتقده وطلبوا من الشيطان التدخل لقتله وتصفيته
فهو مصدر خطر على أمن المنطقة والدين وعلى السلم العالمي !!!!
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