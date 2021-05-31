عاجل : محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم رئيساً لشبكة الاعلام العراقي وتعيد فرج الله .
المقالات

القضاء العراقي يعيد فضل الى الشبكة..!


 

محمد عبد الجبار الشبوط ||

 

ليست هذه هي المرة الاولى التي يكتسب فيها مشتكي على "رئيس دائرة" دعواها امام القضاء العراقي.

  فقد حكمت محكمة قضاء الموظفين باعادة رئيس شبكة الاعلام العراقي الشرعي فضل فرج الله الى منصبه في الشبكة والغاء قرار مجلس الامناء المرقم ٤٢٤ بتاريخ ٥ تموز من عام ٢٠٢٠ والقرار التنفيذي المرقم ٥٩١٤ بتاريخ ٢٠ تموز من عام ٢٠٢٠، وذلك استنادا الى قانون شبكة الاعلام العراقي المعدل والنافذ لسنة ٢٠١٥.

ولم اكن اتوقع غير ذلك لسببين.

السبب الاول انني مازلت اثق بالقضاء العراقي ومصداقيته، وامكانية الركون اليه لاحقاق الحق، رغم كل مساويء الدولة العراقية الراهنة.

 ففي حالات اخرى مماثلة استطاع القضاء العراقي ان يقول كلمة الحق في وجه رؤوساء الوزراء. احدى هذه الحالات الدعوى التي اقامها جابر الجابري الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة ضد رئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وهناك الدعوى التي اقامها فضل فرج الله ضد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي. وهذه امثلة حية على قوة القضاء العراقي وقدرته على تغيير القرارات التعسفية التي يتخذها احيانا رئيس الوزراء مستندا الى الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها بموجب المادة ٧٨ من الدستور.

اما السبب الثاني فهو لاني كنت متأكدا من خطأ قرار اعفاء فضل فرج الله، ومخالفته الصريحة لنصوص قانون الشبكة المتعلقة باعفاء رئيسها. وقد اخبرت في حينها احد اعضاء مجلس الامناء بذلك. ذلك ان إعفاء رئيس هيئة مستقلة مهمة كشبكة الاعلام العراقي ليس بالامر الهين، ولذلك وضع القانون شروطا دقيقة للاقالة لم يكن بوسع مجلس الامناء ان يثبت توفرها في حالة فضل فرج الله. ولهذا لم اكن مع قرار الاعفاء منذ البداية ليس حبا بفضل فرج الله الذي سبق له ان وقع قرار اعفائي من رئاسة الشبكة، وانما دفاع عن القانون الذي يجب ان يسود.

ولهذا كنت اخبرت مصطفى الكاظمي في بداية توليه المسؤولية ان لا يجعل علاقته  بالشبكة تمر من خلال المادة ٧٨، وانما من خلال قانون الشبكة ذاته، وهو قانون اسهمتُ بشكل كبير في كتابته من اجل الحفاظ على استقلالية الشبكة بوصفها اعلام الدولة في وقت تتلاطم فيه امواج البحر اللجي الذي تمخر عبابه هذه الدولة البالغة الهشاشة. وكان من اثار قولي هذا ان منع الكاظمي نشر مقالاتي في صحيفة "الصباح" بقرار تعسفي.

اليوم وقد عاد الامر الى نصابه الصحيح، فانني ادعو الى مايلي:

اولا، ان يتقبل رئيس الوزراء هذا القرار بروح رياضية ويستعد لاقامة علاقة سليمة مع الشبكة ورئيسها على اساس قانون الشبكة.

ثانيا، ان يُسلم رئيس الشبكة الحالي بقرار المحكمة، ويقدم استقالته بصورة هادئة الى مجلس الامناء.

ثالثا، ان يتقبل مجلس الامناء ايضا القرار ويستعد لاقامة علاقة تفاهم وتعاون مع رئيس الشبكة الشرعي، الذي ادعوه الى نفس الشيء.

رابعا، واستنادا الى النقاط السابقة ادعو الى عملية تسلم وتسليم هادئة لرئاسة الشبكة، بدون ضجة وتوترات وتصريحات غاضبة.

وقبل كل شيء، ادعو الى دعم استقلالية الشبكة بوصفها اعلام الدولة، بموجب قانونها الخاص.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد المنسية..ومؤامرة الكهرباء
الحشد وانواع الخذلان..وظلم ذوي القربى أشد مضاضة
فضائيات فضائية..!
حيث وجدت المعجزات !!
مشكلة الحشد..!
التٱمر على الحشد ليس جديدا..!
نحن بحاجة إلى حماس جمعي واعي..
القضاء العراقي يعيد فضل الى الشبكة..!
الإعلام الإلكتروني ووحدة الجبهة الإعلامية
الذباب الألكتروني المطبل النافخ للمسؤول الفاسد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
فيسبوك