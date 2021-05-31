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الحشد الشعبي عقبة كبيرة امام ثلاث مشاريع ..!


 

حسام الحاج حسين ||

 

الأول ؛ التقسيم يبدو ان سادة القوم اتفقوا على استراتيجية متوسطة المدى على التقسيم البرزاني في الشمال والحلبوسي للغربية واعتقد احد اصحاب النفوذ من الزعامات الشيعية للوسط والجنوب .

الثاني : التطبيع يجب تحييد الحشد الشعبي وبالخصوص بعد موقفة الاخير من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة مواقفة الواضحة والصريحة .

يجب ان يدفع الثمن عاجلا ام آجلا .

الثالث : المنطقة العازلة وهو تحويل العراق الى منطقة عازلة لتجفيف منابع الدعم للمقاومة وبناء جدار عازل بين ايران وسوريا ولبنان وغزة .

وقطع طريق طهران - بيروت كما يصفها الأمريكان .

لاتتعجب ان تحالف الأضداد من الكرد والسنه والشيعة اصحاب النفوذ والأجندات للعمل على انهاء وتحجيم الحشد الشعبي .

اللوم لايقع على الشريك السني او الكردي لانهم في الاصل لايؤمنون بقيادة المكون الشيعي للبلد .

 لكن الأخطر هو الشيعي الذي يريد ان يقضي على هذا الوجود حتى يتفرد بالزعامة والسلطة والنفوذ وهو لدية شهية مفتوحة لكل شيء ممكن ان يؤكل حتى لو كان لحم أخيه ميتآ ،،!

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