وطن الحشد المقدس

📌🖊غدير التميمي ||

يقول المفكرون ان كل شيء في هذه الحياة يحمل في داخله نقطة ضعفه او النواة التي سوف تضعفه تدريجيا حتى يختفي من الوجود كل قوي يضعف وكل ضعيف يقوى وهكذا الامر بالنسبة للكيانات والدول والمنافسين يعملون على هذه النقطة يحاولون اثارة نقاط الضعف واضعاف نقاط القوة مثلا انت كحشد شعبي نقطة ضعفك انت شيعي وقريب من ايران هاي للمقاومة تعتبر هي قوة لكن الاعداء يعملون عليها لتحويلها الى نقطة الضعف التي تنهي الحشد يحاولون فصلهم عن الدولة يصنعون كيان معزول عن كيان الدولة تشويه صورتهم امام المجتمع حتى يستطيعون فصلهم بحجة مليشيات ويصنعون حاجز بينهم وبين المجتمع وفجوة بينهم وبين الطبقة المثقفة وفاصلة زمنية عن الواقع لذلك لابد الحشد الشعبي يكون حريص بهذا الموضوع ويحاول يسد هذه الفجوات ويقترب من المجتمع اكثر المجتمع مهم بالنسبة الهم يزودك بالدماء وبالمقابل الحشد يحمي هذا المجتمع هذه الحلقة يجب ان لا تنكسر اليوم شباب الحشد لديهم ايمان كامل وعقيدة بحتة لن تتزحزح لذلك نحتاج لطبقة تعمل على تعزيز علاقة الحشد الشعبي بالمجتمع

العدو يعمل على كسر هذه العلاقة وتحطيم الروابط..