فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- لم يكن زين العابدين والباقر والصادق يعلمون قبر أمير المؤمنين حين علّموا الناس زيارته/ حتى جاء الصرخي!
٢- حين تشكرك أمريكا على اعتقال قائد في الحشد/ فاعلم أن الأمر بعيد عن هيبة الدولة!
٣- إذا الأمريكان الموجودين مستشارين فقط/ جا ذول اللي اشتركوا بالاعتقال شنو!
٤- السفارة تستعرض برشقات من الذخيرة الحية وسط بغداد للمرة الثانية/ وقوى الدولة نائمة لعن الله من أيقظها!
٥- الحكومة تسمع حجي أم ايهاب/ وتغلس عن حجي أم مهند!
٦- إذا هدف الحكومة ملاحقة قتلة العراقيين/ جا أبو مهدي منين!
٧- أمريكا والسعودية والإمارات والمتظاهرين فجأة/ صاروا يدعمون هيبة الدولة!
٨- تهمة قتل المتظاهرين وقمعهم تسقط حكومة عبد المهدي/ لكنها تصمت حين تصل بـ....!
٩- أسدٌ علي وفي الحروبِ نعامةٌ/ تصريح وزير الدفاع ضد الحشد، والقوات التركية ترتع وتلعب بالشمال!
١٠- كوسرت رسول مطلوب للقضاء وعليه مذكرة اعتقال/ بس عادي يأخذ سليفي وي الكاظمي وبرهم قوى الدولة!
· سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن بناء الدولة يتوقف على تهديم الحشد؟
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