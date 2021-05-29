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فنتازيا نقاشية ..!

68 2021-05-29

 

جهاد النقاش ||

 

١- لم يكن زين العابدين والباقر والصادق يعلمون قبر أمير المؤمنين حين علّموا الناس زيارته/ حتى جاء الصرخي!

٢- حين تشكرك أمريكا على اعتقال قائد في الحشد/ فاعلم أن الأمر بعيد عن هيبة الدولة!

٣- إذا الأمريكان الموجودين مستشارين فقط/ جا ذول اللي اشتركوا بالاعتقال شنو!

٤- السفارة تستعرض برشقات من الذخيرة الحية وسط بغداد للمرة الثانية/ وقوى الدولة نائمة لعن الله من أيقظها!

٥- الحكومة تسمع حجي أم ايهاب/ وتغلس عن حجي أم مهند!

٦- إذا هدف الحكومة ملاحقة قتلة العراقيين/ جا أبو مهدي منين!

٧- أمريكا والسعودية والإمارات والمتظاهرين فجأة/ صاروا يدعمون هيبة الدولة!

٨- تهمة قتل المتظاهرين وقمعهم تسقط حكومة عبد المهدي/ لكنها تصمت حين تصل بـ....!

٩- أسدٌ علي وفي الحروبِ نعامةٌ/ تصريح وزير الدفاع ضد الحشد، والقوات التركية ترتع وتلعب بالشمال!

١٠- كوسرت رسول مطلوب للقضاء وعليه مذكرة اعتقال/ بس عادي يأخذ سليفي وي الكاظمي وبرهم قوى الدولة!

·        سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن بناء الدولة يتوقف على تهديم الحشد؟

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