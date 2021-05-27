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السياسة الاعلامية للحكومة


    📌🖊غدير التميمي ||   الحكومة العراقية لديها  قرار جديد لأعادة عوائل داعش الى البلاد ونقلهم من مخيم الهول السوري الى الموصل ويقدر اعدادهم بعشرات الاف يحملون الفكر المتطرف المتشدد واكثر من الجيل الداعشي القديم الحكومة لاتمتلك اي خطة فاذاً بعد اعادتهم كيف سيكون الوضع ؟ هل الحكومة مستعدة لادخالهم بدورات تأهيل او امها لاتضمن بقائهم بهكذا دورات وتكون مجرد شكلية امام الراي العام ورح نكون امام جيل من الانتحاريين الموضوع مجرد ضغوط امريكية والكاظمي صاحب الجنسية الامريكية يوافق على طلبات الامريكان هذه الامور نستمع لها فقط في الاعلام ولا احد يطرحها ويوضح مدى خطورتها، عندما يقع الكاظمي بمكان معين محاصر من جميع الجهات يفتح قضية معينة حتى يخفف الضغط عليه ويسحب الرأي العام لغير مكان وبالفعل يتحقق ذلك وثم يتم نسيان موضوع عوائل داعش وكذلك تم نسيان ضحاية التظاهرات يوم امس  الي تسبب بمقتلهم الكاظمي فلماذا لم يثورو لاسقاطه؟؟ لانه يعلم كيف يشغل الراي العام عنه ، كل حادث بالعراق يثير الرأي العام غالبا ما يكون مخطط له ويكون مرتبط بحادث او مجموعة حوادث قبله (تغطية) وإله تأثير على حادث متوقع بعده (تشويش) بمعنى يكون للتغطية على حادث ما سابق وتشويش على حادث ما لاحق، نحن وكالعادة لانجد أي توضيح من قبل كل الأطراف المعنية فكل رأي وتحليل يكون حسب ظاهر غير موجود ومنشور من تصريحات وتسريبات هنا وهناك وأبرز الحوادث اللي سبقت: - دخول البيشمرگة لكركوك - استشهاد مواطن أو أكثر في تظاهرات 25 آيار  - دخول عوائل الارهابيين الى الموصل قادمين من سوريا الحوادث اللاحقة واللي راح يشوش عليها لتشويها - الإستعراض النوعي لهيئة الحشد الشعبي المفترض إقامته في منتصف الشهر القادم - إجراء الإنتخابات المبكرة ويجب ان نذكر ونوضح اننا لسنا مع اي حراك يهدم او يهين شكل الدولة ولا نؤيده بأي شكل من الاشكال وانما نطرح الامور بشكل موضوعي بعيد عن تجاذبات الاطراف السياسية الاعلامية.
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