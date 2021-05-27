العراق بوصلة العالم

✍️ سيد احمد الاعرجي ||

الحكومة العراقية تمر بأيام صعبة جداً ولا يوجد من يقوّم العراق ويعطيه جرعة النهوض للأمل .

الإدارات العالمية تهمهم لسحب العراق للعراك الداخلي وجريان الدم في مابين الشعب ( شيعي شيعي _ سني سني )

الإدارة الموقرة في العراق تطبّق وتطبّع ماتريد الإدارات العالمية الصهيونية المستعمرة ، ونلاحظ تحرك سريع في بوصلة السياسة للنهوض الى حكومة طوارئ وإنجرار العراق للإقتتال من دون هدوء ، ولكن هذه الامور تنعكس كلياً على دولته وهذا وهم ان قيادات الحشد ستنجر الى الاقتتال !!

قبل أيام مرّت على العراق كثير سيناريوهات من هذا القبيل اعتقال من القادة المجاهدين في العراق الذين مرّغّوا انوف الامريكان في العراق ، كما مر اليوم بإعتقال المجاهد (قاسم مصلح)

العراق بلد فيه الكاتب والمتعلم وكثرة المثقفين والمراقبين فوهم الحكومة العراقية ، والإدارة العليا لإدارة حكومة العراق ستبقى في ضعف وعدم النصر ، فالحذر من تلك الحكومات التي تريد إنجرار العراق الى الحرب والطائفية .

كما نلاحظ اليوم وفي الايام والأعوام الماضية من مساعدات واقعية وحقيقية ومساندة للشعوب المظلومة والمستضعفة ولم تأخذ البلدان الى الحرب بل تأخذهم للعزة والقوة والسيادة والحرية هي :

الجمهورية الإيرانية الإسلامية

قدمت السلاح والمال والدماء والمستشارين وبإعاز حكومي وقانوني لدخولهم الى ارض العراق ولبنان وسوريا وغيرهم .. فهؤلاء هم اول القائمين على خدمة الشعوب ونصر المقاومين الذين سطرو اجمل ساعة النصر لشعوبهم بالتعاون الواضح والجلي لتلك الدولة المتمثلة بالولي الفقية الامام الخامنئي ( حفظه الله تعالى )

الدماء الايرانية ختلطت في مجرى واحد وفي خندق واحد وفي جسد واحد فلا يمكن ان يفترقا او يفرّقهم احد .

اما بخصوص العراق فالحكومة الامريكية واضحة وجلية بدمارها لشخصيات العراق وقادة العراق ولشعب العراق المظلوم الذي لا يمتلك قوة نفسه ولا سعر برميل نفط من الذي يصدّر خارج العراق !!

فالعراق حالياً هو في مرمى الامريكان ومرمى الرحمة الامريكية على هذا البلد الجريح ، لكن لا رحمة لديهم سوى على الشعب العراقي الانتفاضه والخروج كلياً امام تلك الدولة المستعمرة لحقوقهم ولوارداتهم النفطيه وغيرها !!

الإدارة الامريكية تعمل لتلك السناريوهات بالطلب من الحكومة العراقية حتى تدمر قوى المقاومة العراقية لكي تأخذ ماتريد من دون عراقيل وهذا من المستحيل .

المقاومة باقيه وستغيّر بوصلة العالم قريباً ان شاء الله تعالى .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

صدق الله العلي العظيم