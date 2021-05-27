حتى فسادهم اطهر من شرفكم لو كان موجود !!!

زيد الحسن ||

نقل والد أحد شهداء الحشد الشعبي عن المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني دام ظله ، نقل خلال لقائه به أن المرجع قام عندما عرف إني والد لأحد الشهداء أجلسني أمامه وأمسك بيدي ، وأضاف أن سماحته أجلسني أمامه وقالي لي: أنتم فخر هذه الأمة ولولا أبناؤكم لاشتعلت المنطقة ،لقد أوقف أولادكم مخططات داعش وفاجأوهم ،

واشار والد الفقيد: "لقد طلب منا أن نفتخر بأبنائنا وأن نبلغ جميع عوائل الشهداء سلامه ،متابعًا قال لنا السيد(السيستاني) إن الله اختار بيوتكم عن سائر البيوت ليكون منها الشهداء".

من ينصب العداء للحشد لايستند على شيء ثابت ، بل على خيوط اوهن من بيت العنكبوت ، تراهم ينسجون قصصاً و روايات باهتة اللون و الطعم ، وتكاد تكون سخيفة كسخفهم ، لهم من الذباب المنتشر في مواقع التواصل الكثير الكثير ، ممن ينشرون هرطقات و خزعبلات ، وينسبون للحشد كل فعل قبيح يرتكب ، وهذا يكشف لنا حقدهم وعمالتهم ، لان الحشد نفذ اقدس مهمة على وجه الارض ، وهي تحرير الارض والعرض من دنس داعش ، واطاح برؤوس الخونة والعملاء .

قادة الحشد الابطال الذين استشهدوا لن يستطيع احداً في الكون المساس بسمعتهم ابداً مهما فعل الاوغاد ، لقد سطروا ملاحم خالدات في سجل التاريخ ، وهناك من يحفظ هذه البطولات ولايسمح لها ان تندثر او تدلس حقيقتها .

القادة الاشاوس الذين مازالوا يمسكون عصا الفتوى العظيمة ، ومازالوا يحاربون الظلم والعدوان في مختلف الاماكن و المواقع ، ومازال الشر يحيط بهم من كل ركن و صوب ، وهم يشبهون النواقيس المضيئة التي تنير دروب المؤمنين ، ولا تأخذهم في الحق لومة لائم ، اليوم نرى المؤامرات تحاك ضدهم بكل خبث وبكل وضاعة ، لكن الله ناصرهم و مؤيدهم وسرعان ما يخذل من نصب لهم العداء .

اين انتم لو لم يكن للحشد من وجود ؟ من منكم سيقطر الدماء وعرق الجبين غير هؤلاء الابطال المكللون بنصر من الله ؟

لقد رأينا هروبكم من كل نازلة وصمودهم في كل بلاء ، لقد سمعنا قصصكم وسرقاتكم وسمعنا تضحياتهم وبسالتهم وتصديهم لكل غدر ، لقد ملئتم قلوبنا قيحا باتهامكم لحشدنا المقدس ، الفساد انتم آسه وانتم اصله وفصله يا من تتهمون الحشد .

واهم من تصور في عنوان مقالي ( ان وجد ) انني اقصد ان وجد فساد في الحشد ، لا والف لا ماهكذا العنوان ابداً ، انما قصدت ان وجد شرف لمن يتهم الحشد بالفساد ، فمن يتهم حشدنا بشيء فلا شرف له نقطة رأس سطر .