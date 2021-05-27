اعتقال قاسم مصلح...الأبعاد والدلالات

التعليقات

ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ... الموضوع :

الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة

زيد مغير : ليت ان يكون هناك قرار بطرد كل تيار او قائمة او حزب من البرلمان اذا ثبت تورط ... الموضوع :

نص المادة المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

Mazin Tuma : د.اللامي خالف توجيهات الصحة العامة في كل انحاء العالم برفض الكمامة والتشجيع على عدم اخذ اللقاح...وهذه لوحدها ... الموضوع :

إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!

حيدر : السلام عليكم هذا الكلام بعيد عن الواقع وعن كل الحقائق والهدف منه تحويل بوصلة النصر من المقاومه ... الموضوع :

مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!

رسول حسن..... كوفه : ان صحت هذه الاخبار واثبتت بادله قاطعه فان عشائر الاردن تستحق الاجلال والاكبار.. ولكن يخالجني سؤال اين ... الموضوع :

مالذي حصل في الأردن قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة؟!

رسول حسن..... كوفه : كفيت ووفيت وجزاك الله خيرا وعندي اقتراح اذا سمح لي السيد الكاتب ارجو تشكيل ندوات نقاشيه مع ... الموضوع :

أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة

رسول حسن..... : والنعم منك سيدنه ابن الحسين ... الموضوع :

لرفضه الدخول الى رام الله عبر بوابات "الاحتلال".. الاعرجي يعود لبغداد

رسول حسن..... كوفه : ارجو نشر هكذا صور وغيرها مثل تقبيل حكام الخليج يد شاه ايران المقبور في قنولتنا الفضائيه وتكرارها ... الموضوع :

بالصورة .... ال سعود المجرمين هدموا قبور ال البيت عليهم السلام تحت زعم حرمة زيارة القبور بينما يزورون قبر احد رؤساء امريكا

رسول حسن..... كوفه : لاعذب الله امي انها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن وارضعتني بايمان على ثقة حب الوصي ... الموضوع :

نعمة عشق العترة ..!