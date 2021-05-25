المقالات

يوميات من ذاكرة الورق..!


 

حسن عبد الهادي العگيلي||

 

·        ألطاف  الصواريخ:

اربعة الاف صاروخ في احد عشر يوماً! ولديهم المزيد.

غرفة عمليات موحدة.

قيادات محترمة من الجماهير.

تفاهم للفصائل وتعاون وطاعة واخلاص للقدس وموقف موحد.

تصدر اخبار فلسطين كل محطات الاخبار العالمية.

معركة ودعم شعبي متضامن  اداره الشباب الفلسطيني بنسبة ٩٠℅.

كل ماسبق واكثر مشهد غير مسبوق ليست لحظات عاطفية ولكنه مسار تاريخي حتمي للانتصار وزوال اسرائيل .

مسار يؤكد ان محور المقاومة بات ممثلاَ رسمياً عن المنطقة ، ومن نام " أيدي كوهين" في منازلهم  او تحول افيخاي الى محلل رسمي في قنواتهم سيكونون مطلوبين  للتاريخ والشعوب الحرة.

بشرط !! ان لايكون ما حصل في فلسطين حدث  عابر ترتب بلا تخطيط ! أو نتيجة ضغوط معينة بل على الفلسطينيين  والداعمين لهم  استدامة الانتصار وتعزيز زخم الثبات  والمطاولة واخراج الذات العربية من انحدارات الهزيمة والانسحاق واعادتها الى معادلة الكرامة.

·        تشئ الذات العربية:

في رمضان كان الكلام عند الفرد العربي المسلم عن الطعام وانتظاره وطبخه ونقده!! واثاره على متناوله......

أكثر حتى من الدين والشعائر والقرآن .

المفكر الجزائري مالك بن نبي يطرح بحزن عميق تضائل الروح أمام الاشياء عند الفرد المسلم.

العرب بعد رسول الله صل الله عليه واله خضعوا تماما (للتشئ) كما اطلق عليه عبد الوهاب المسيري.وهو مرض اللا وعي العربي الذي يقدس الاشياء(المادة) واهمل تماما الافكار(الروح)!!!.

"بتصرف واختصار عن الباحث العراقي جمعة مطلك والكاتب خالد الوادي."

·        .العقل الوطني هو الحل:

بحسب متخصصين ومع مستقبل النفط المجهول، اذا لم تصل واردات العراق غير النفطية بحلول ٢٠٣٠ الى نسبة ٧٠℅  فلا شك ان الدولة ستنهار .

·        جدلية الانسان والشر:

التنفس وظيفة بيولوجية لا تدل على ان  صاحبها «حي»!

بعضهم!!!! ليس من تراب فهم لا تنبت فيهم الورود .

فالبشر اساساَ طارئين على الحياة .

الحياة كانت قبلهم وليس هناك دليل على انعدام الحياة بنهايتهم!!!

ولكنهم اعتقدوا انهم كل شئ !!!!

مايصنعه البشر مرعب جدا وسترفض الحياة حتما بقائهم على قيدها!!!!

الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي لايضر الطبيعة موته بل على العكس موته ينفعها.

·        .الصديق  سند :

حين نسأل صديق عن (طريق النجاح ) الذي قطعه قبلنا ويخبرنا بحقيقة المصاعب التي تعترضه وحجمها..للاسف يستقر في  اعماقنا  فهما آخر لكلماته!! في اكثر الأحيان!!

قد نعتقد انه لا يريد لنا الخير !!او لايريد ان نشاركه نجاحه او فائدته !!!ومع التأكيد على وجود هذا الصنف من البشر.إلا أنه من المهم جدا   أن لا نسئ الظن بمن صفى له ودنا من قبل.فإنه يرى مودتنا في نصيحته لنا قبل ان يرى شئ آخر.

·        آليات التغيير:

اجراء عملية جراحية للقلب بأدوات ملوثة ستؤدي حتما الى الوفاة..

وإجراء عملية تغيير في السلطة التشريعية- التنفيذية بأدوات ملوثة ستؤدي إلى مضاعفات سيئة ان لم تؤدي إلى وفاة الأمل والرغبة في التغيير .

في الوضع العراقي بأختلاف (النسبة) لا تخلو ادواتنا من التلوث وبالتالي هي  (مدانة بالتقصير) أمام الله والوطن والأمل   سواء كانت تلك الادوات:

الناخب.

المفوضية/قانون الانتخاب.

المرشح.

النظام السياسي العام.

·        .هذيان المقاربات:

أيتها الأرض

إن جزيتك جد غالية

تفترسين الشبيبة

وتتركين الأسِرَّة خالية....

"من أشعار نساء البشتون في أفغانستان"

المقاربة سخيفة إلى حد الهذيان!!!

انا اجمعك بأولادك...

انت ترسلني لأولادي بتابوت..

تضع يدك على كتفي ....

تخبرني لقد انتصر الوطن!!

ليذهب الوطن إلى الجحيم

 ما دام فيه طفل مكسور الخاطر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أين بقية السيف وأولياء الدم؟!
إصبع على الجرح..الدكتور حامد اللامي..لماذا ؟!
يوميات من ذاكرة الورق..!
سيف القدس قراءة في النتائج
التعليم الألكتروني وصعوبة التطبيق ..
الناصرية من جديد..!
لا مصلحة وطنية بتأجيل الإنتخابات..!
♦️ قاتل الصامت للمنظومة الكهربائية♦️
ويسألونك عن «نواشيط الفنادق»؟!
البلدوزر (جون ماغو فولي)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك