فنتازيا  نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- الوفد الكوردي يصل لبغداد لأخذ حصتهم من الموازنة/ بالضبط مع إعلان الحكومة أن الناصرية محافظة منكوبة!
٢- همزين التشريني ما وصل لغزة/ جا سماهم ذيول وحرق مقراتهم وطالب بنزع السلاح!
٣- أكو ١٤ ألف شرطي من ٢٠٠٧ لهسه قتلوا/ شو ما نسمع واحد يسأل: من قتلهم!
٤- إذا تكل لتشريني: اطلع اظاهر بس لا تعطل دوام ولا تقطع شارع ولا تهاجم مقر/ يكلك جا المن طالع بعد!
٥- اللي يأخذ سيارات ويطلع للأردن حتى يواجه إسرائيل زين/ بس اليواجه التكفير بسوريا مو زين!
٦- وعلي من طراكيع الفيس أن ترى ملحدا/ يدعم دولة دينية قائمة على أساس عنصري!
٧- السيد السيستاني يقيم عزاءً في داره بذكرى هدم السعوديين لقبور أئمة البقيع/ جماعة دارك يالأخضر تسمعون!
٨- وجبة كبيرة من الحبوب المخدرة تمسكها القوات الأمنية في الرمادي فيصمت الإعلام/ بس بكربلاء إذا تعاركت وي مرتك يشهرونك!
٩- سائرون: لا مانع من تولي الكاظمي ولاية ثانية كونه لم يأخذ الفرصة الجيدة/ بس عادل عبد المهدي لازم يسقط لأن أخذ سنة كاملة وهي فرصة جيدة!
١٠- هسه هذا الاشتباك بين جماعة الخنجر واحمد عبد الرحمن العثمان بالطارمية/ سلاح منفلت لا!
· سؤال الفنتازيا: عمي التشارنه هسه الانتخابات المبكرة الطالبتوا بيها زينة مو زينة؟!
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