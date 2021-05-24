فنتازيا  نقاشية ..!

جهاد النقاش ||

١- الوفد الكوردي يصل لبغداد لأخذ حصتهم من الموازنة/ بالضبط مع إعلان الحكومة أن الناصرية محافظة منكوبة!

٢- همزين التشريني ما وصل لغزة/ جا سماهم ذيول وحرق مقراتهم وطالب بنزع السلاح!

٣- أكو ١٤ ألف شرطي من ٢٠٠٧ لهسه قتلوا/ شو ما نسمع واحد يسأل: من قتلهم!

٤- إذا تكل لتشريني: اطلع اظاهر بس لا تعطل دوام ولا تقطع شارع ولا تهاجم مقر/ يكلك جا المن طالع بعد!

٥- اللي يأخذ سيارات ويطلع للأردن حتى يواجه إسرائيل زين/ بس اليواجه التكفير بسوريا مو زين!

٦- وعلي من طراكيع الفيس أن ترى ملحدا/ يدعم دولة دينية قائمة على أساس عنصري!

٧- السيد السيستاني يقيم عزاءً في داره بذكرى هدم السعوديين لقبور أئمة البقيع/ جماعة دارك يالأخضر تسمعون!

٨- وجبة كبيرة من الحبوب المخدرة تمسكها القوات الأمنية في الرمادي فيصمت الإعلام/ بس بكربلاء إذا تعاركت وي مرتك يشهرونك!

٩- سائرون: لا مانع من تولي الكاظمي ولاية ثانية كونه لم يأخذ الفرصة الجيدة/ بس عادل عبد المهدي لازم يسقط لأن أخذ سنة كاملة وهي فرصة جيدة!

١٠- هسه هذا الاشتباك بين جماعة الخنجر واحمد عبد الرحمن العثمان بالطارمية/ سلاح منفلت لا!

· سؤال الفنتازيا: عمي التشارنه هسه الانتخابات المبكرة الطالبتوا بيها زينة مو زينة؟!

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