المقالات

الاعمار، بوهج الفن


 

عبدالزهرة محمد الهنداوي ||

 

ليس بالاموال وحدها يعلو البناء، ويتحقق الاعمار، فكم من الاموال أُنفقت، تحت هذا العنوان، الا ان النتائج لم تكن بمستوى نصف او حتى اقل مما تم انفاقه، من ترليونات الدنانير ومليارات الدولارات على مدى سنوات.

البناء، والاعمار، يحتاج الى ارادة قوية، وادارة حازمة، ونزاهة وشعور بالمسؤولية  في العمل، ومتابعة حقيقية من قبل ذوي الشأن، وعند ذاك سنرى البناء يعلو بسرعة، بأقل الاموال، وسيكون هذا البناء، اكثر  بهاءً وجمالا، اذا ما سار بوهج الفن، او بنحو ادق برؤية فنية، تستند الى الاسس التي ذكرناها، وهنا اريد الاشارة الى تجربة كلية الفنون الجميلة، التي شهدت حملة اعمار وتأهيل، عندما تكتمل قريبا، سنكون امام صرح فني جميل، يلبي طموحات الطلبة الساعين لان يصبحوا فنانين في مستقبل حياتهم، وبمختلف مجالات الفن.

تجربة اعمار كلية الفنون الجميلة، التي قادها بتميز، عميدها الدكتور مضاد الاسدي، وعلى الرغم من بساطتها، ماكان لها ان تنجح وتتميز لولا الهمة العالية لعمادتها، التي اثمرت تعاونا كبيرا مع جهات اخرى، انتجت الحصول على متطلبات الدعم  المالي والفني من قبل تلك الجهات، وفي مقدمتها البنك المركزي، ضمن مبادرة "تمكين"، ودخول رابطة المصارف العراقية الخاصة، كشريك في هذه التجربة، وهي بذلك تمثل ركيزة من ركائز الجسر التنموي الرابط، بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى جهات اخرى، مدّت يد العون، بضمنها الدعم الاعلامي الذي قدمته شبكة الاعلام العراقي، ومؤسسات اعلامية، وجهات وشخصيات  اخرى، كانت لها بصمات في هذه العملية، ولكن البصمة الاهم في اعمار كلية الفنون الجميلة، هي بصمة قواتنا المسلحة الباسلة، التي تعد الاولى من نوعها في العراق، اذ  يشارك الجيش في عملية تنموية، فقد ادّت عمليات بغداد، دورا مهما في انجاز  هذا المشروع،عكس لنا بوضوح قوة العلاقة بين المؤسستين الثقافية والعسكرية، ودورهما  في رسم المسارات السليمة للحياة، تحت عنوان "الامن والفن يرسيان استقرار المجتمع".

ان التعاون المثمر والادارة الناجحة اضفت اجواءً جميلة في رحاب كلية الفنون الجميلة، يصفها صديقنا الاسدي، بانها الاجمل، متحدثا بفرح عن اعادة الحياة لقاعة سينما  ومسرح حقي الشبلي، التي تعد من اقدم واعرق القاعات الفنية في الكلية، والتي مضى على اغلاقها نحو ١٠ سنوات، مما شجع، "الثعالب والحصينية" على بناء اوجارها في تلك القاعة العريقة!!.

وهنا ليس لنا الا ان نحيي باجلال، كل الجهود الجميلة التي اسهمت في اعادة اعمار وتأهيل كلية الفنون الجميلة، وامنيتنا الكبيرة، في تكرار هذه التجربة الرائعة في مواقع اخرى من عراقنا الذي يعج بالحياة والجمال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واحدة من رؤى الحل الامثل للمسألة العراقية..!
اصبع على الجرح..قصة الخارج والداخل..
تخطيط بعمر الثورة ..
الاعمار، بوهج الفن
< إيضاح >
الدخول في جوف حصان طروادة بِسُلَّمٍ حلزوني..!
في كل إنتصارات الأمة الإسلامية الحالية الشكر والتقدير لإيران
إشكال وردُّ الإشكال ..!
أين ذهب الجميع؟!
الوعي السياسي العميق (٢)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك