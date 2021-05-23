اليابان تقدم عرض الى العراق..!

حيدر الموسوي ||

كلت لصديق ونحن نمر في احد الشوارع المعبدة بالطسات، وفي الجزرة الوسطية مولدة كبيرة والدخان يتصاعد منها ، ومئات الوايرات اللي مالها راس ولا ساس!

كتله شوكت يجي اليوم اللي نخلص من فوضى الوايرات والمولدات والدخان المتصاعد

جان يكول مو اليابان عرضت علينا انه تسوي افضل ستراتيجية لاعادة الكهرباء وتوليدها الى كل منزل في البلاد ، مقابل ان يعطيها العراق ( العواميد المنتشرة مال الكهرباء ) !

طبعا صديقي يتحدث نقلا عن ما يتداوله الناس لانه من الجيل الحديث ..

كتله هاي السالفة اني سامعها في بداية التسعينات قبل ان تأتي للدنيا وفي اي مجلس يشتعل فيه وطيس النقاش والقتال من اجل اثبات صحة الروايات تكون هذه السالفة حاضرة وقد يكون كل الشعب العراقي يرددها حتى حبوبتي الله يرحمها !

واذا تسأل الحكومات اليابانية السابقة والحالية راح اظل مندهشة من اكبر كذبة عاشها البلدين

يعني مثلا اليابان محتاجة التيل وعمود الكهرباء الحديد شنو تسوي بي ؟!

تبيع كيلوات حديد مثلا عدهم عتاكة؟!

الغريب ان حتى نخب فكرية تصدق هاي القصص مثل ما صدقت ان هناك صخل عنده رجلين انسان ويفتر بالشارع باعتبار انه طنطل ؟؟؟؟