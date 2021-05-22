المقالات

القبة العربية والقبة الحديدية تعدد الادوار ووحدة الهدف ..!


 

حسام الحاج حسين ||

 

تعول إسرائيل كثيرا على منظومة القبة الحديدية والتي بالأصل هي نموذج مطور للباتريوت لكن بأضافات إسرائيلية . وتفتخر إسرائيل بهذه الصناعة التي تحمي الدولة العبرية من الهجمات الصاروخية المتوقعة في كل نزاع مع محور المقاومة والفصائل في غزة ،!

وقد استخدمت بشكل مكثف في معركة ( سيف القدس ) بينها وبين غزة .

مع تطور ( القبة الحديدية ).

ظهر نوع أخر من القباب الصهيونية التي تخدم المعركة

مفهوم اعلامي يتفاقم يمكن ان نطلق علية ( القبة العربية ) وهو نتاج اعلامي متراصف يدعم إسرائيل ويتهجم على المقاومة ومحورها .

يتم التنسيق بين الجهات المرتبطة بالمصدر العربي المتصهين والذي ينطلق من الإمارات الصهيونية المتحدة .

لتشكيل ( قبة عربية ) تصد الأنتقادات ضد إسرائيل وترد على المقاومة بشيطنتها والتهجم عليها في كل مناسبة .

وتختلف من بلد لأخر ومن شخصية لأخرى .

في سوريا واليمن والسعودية ولبنان والعراق . مثلا لدينا في العراق بعض التشارنة والشخصيات الشاذة التي تمدح إسرائيل وتتهجم على المقاومة وفصائلها وتؤدي دور افيخاي ادرعي في تعريف مفهوم الأسلام والمقاومة ،،!

تنشط جهود المواقع مع اطلاق اول صاروخ من قبل المقاومة . حتى في العراق تجدهم احرص الناس على حياة المحتل وهم من مدعي الوطنية ،،!

نحن أمام مشكلة قد تتفاقم اذا لم تعالج مثلما نبحث تطوير الصواريخ لتؤثر على العدو وتغير من نتائج الصراع .

يجب ان نبحث عن وسيلة لمواجهة ( القبة العربية ) والتي تتكون من عناصر اعلامية وناشطين وشخصيات تتخذ من العجل السامري ألها تعبده وتقوم بتوجية سهام الخبث الى جسد المقاومة ومحورها ،،!

يجب ان يكون الجهد العسكري والأعلامي يسيران في خط متوازي لمواجهة قبتي السلاح والأعلام لانها تخدمان الدولة العبرية في اي صراع مرتقب ،،!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صواريخ غزة..ودلالاتها الاقليمية..
وّخسر الصهاينة الرهان..!
شروط ومؤهلات رسو العقود والمشاريع الحكومية..!
القبة العربية والقبة الحديدية تعدد الادوار ووحدة الهدف ..!
نصر مؤزر معمد بدماءالشهداء
دم سليماني ودماء الشهداء تنتصر..
متى تستفيقون يا عرب ؟!
رجل الهزار الشيعي وطالبان ..!
نعمة عشق العترة ..!
قطعت يد الظالم بيده
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك