نصر الصواريخ..!

حسن العگيلي ||

٤٠٠٠ صاروخ ب ١١ يوم!!!! ولديهم المزيد.

غرفة عمليات موحدة.

قيادات محترمة من الجماهير.

تفاهم للفصائل وتعاون وطاعة واخلاص للقدس وموقف موحد.

تصدر اخبار فلسطين كل محطات الاخبار العالمية.

معركة ودعم شعبي متضامن اداره الشباب الفلسطيني بنسبة ٩٠℅.

كل ماسبق واكثر مشهد غير مسبوق ليست لحظات عاطفية ولكنه مسار تاريخي للانتصار وزوال اسرائيل .

مسار يؤكد ان محور المقاومة بات ممثلاَ رسمياً عن المنطقة ، ومن نام " أيدي كوهين" في منازلهم او تحول افيخاي الى محلل رسمي في قنواتهم سيكونون مطلوبين للتاريخ والشعوب الحرة.

يجب ان لايكون ما حصل في فلسطين حدث عابر ترتب بلا تخطيط ! أو نتيجة ضغوط معينة بل على الفلسطينين والداعمين لهم استدامة الانتصار وتعزيز زخم الثبات والمطاولة واخراج الذات العربية من انحدارات الهزيمة والانسحاق واعادتها الى معادلة الكرامة.