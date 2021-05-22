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مقاومة فلسطين..انتصارات وإنجازات..!


 

سعود الساعدي ||

 

غزة حققت انتصارات كثيرة وإنجازات كبيرة ولكن أبرزها هو "قفزة الوعي" العربي والإسلامي العام في قبال "تزييف وكي الوعي" وأسقطت كل الإسهامات والمساعي والخطط والإنفاقات والجهود الإعلامية والنفسية والسياسية التي بُذلت لتزييف وكي وتتفيه وتسخيف وتسطيح وعي الشعوب العربية والإسلامية وحطمت كل مفردات معاجم وثقافة الإستسلام والخنوع والإذلال وقتل الروح النفسية والقدرة على التحدي والصمود والانتصار.

اما اهم إنجازات انتصار المقاومة الفلسطينية فهي:

v    دوليا:

١/ تسريع تنجيز المشروع الحضاري الإسلامي.

٢/تكريس تفوق إيران وحلفائها.

٣/ تسريع العودة للإتفاق النووي.

٤/ تعجيل الإنكفاء الأميركي من المنطقة.

٥/ تسريع الإنكفاء والزوال الصهيوني.

v    فلسطينيا واسلاميا:

٦/ تراكم خبرة المقاومة.

٧/ تعميم انجاز المقاومة.

٨/صناعة معادلة ردع.

٩/ا حتراف الحرب اللامتماثلة.

١٠/ تحقيق الأهداف السياسية.

١١/ توحيد الشعب الفلسطيني.

١٢/  تعميق الوعي العربي والإسلامي.

١٣/ كسب الرأي العالمي.

١٤/  ارتفاع المعنويات.

v    صهيونيا:

١٥/  سقوط مشروع صفقة القرن.

١٦/  سقوط مشروع التطبيع والمطبعين.

١٧/  سقوط مفهوم الضربة الاستباقية.

١٨/ سقوط مفهوم الأمن المطلق.

١٩/ سقوط مفهوم القبة الحديدية.

٢٠/  سقوط مفهوم الجيش الذي لا يقهر .

٢١/ سقوط مفهوم الهجوم البري.

٢٢/ سقوط مفهوم المبادرة والمبادءة بالحرب.

٢٣/ سقوط مفهوم الرفاهية الإقتصادية.

٢٤/ سقوط مفهوم التفوق الجوي.

٢٥/ سقوط مخابراتي.

٢٦/ سقوط مبدأ الشتات.

٢٧/ سقوط المعنويات.

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