مميزات فلسطين بعد الساعة الثانية فجرا من يوم 21 أيار 2021

✍ محمد شرف الدين ||

١-فلسطين أرض الصمود .

٢- فلسطين أرض الثبات والشهادة .

٣- فلسطين أرض الجهاد والنصر .

٤- فلسطين أرض الارتقاء والعروج إلى الحق .

٥- فلسطين معيار للمجاهدين والقاعدين .

٦- فلسطين أرض ليس للبيع.

٧- فلسطين نساؤها مجاهدات فضلاً عن أطفالها الشهداء .

٨- فلسطين أرض ارتوت بدماء الشهداء .

٩- فلسطين ساتر القدس .

١٠- فلسطين رأس حربة محور المقاومة.

١١- فلسطين ثمار شجرة الجهاد والعزة التي بُذرت في طهران الإسلام وارتوت بارض الجنوب ،وتورقت ببغداد الكاظمين، وازهرت في يمان الخير، فكانت هي الثمار .

١٢- فلسطين سيدة الموقف .

١٣- فلسطين مذلة الأعداء.

١٤- فلسطين ملينة الحديد .

١٥- فلسطين جامعة الشعوب الحرة .

١٦- فلسطين فاصلة الأعراب عن الإسلام.

١٧- فلسطين لا ترعى نعاج التطبيع .

١٨- فلسطين قاسمة ظهر الباطل .

١٩- فلسطين عمادية الغنى.

٢٠- فلسطين مهندسة المواجهة .

٢١- فلسطين ورودها ياسين .

٢٢- فلسطين فضائلها قسامية،

٢٣- فلسطين سراياها ولائية .

٢٤- فلسطين نطاقاتها علوية .

٢٥- فلسطين " والفجر وليالي عشر "

٢٦- فلسطين والقاسم والشهاب ورشقات البهاء.

٢٧- فلسطين تميزت بمقاومة الأحزاب، فكان حافر خندقها سليماني.

والسلام على كل قطرة دمع ودم سألت على خدود تلك الأرض ، سلام سلام سلام .