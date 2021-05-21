مميزات فلسطين بعد الساعة الثانية فجرا من يوم 21 أيار 2021

✍ محمد شرف الدين ||
١-فلسطين أرض الصمود .
٢- فلسطين أرض الثبات والشهادة .
٣- فلسطين أرض الجهاد والنصر .
٤- فلسطين أرض الارتقاء والعروج إلى الحق .
٥- فلسطين معيار للمجاهدين والقاعدين .
٦- فلسطين أرض ليس للبيع.
٧- فلسطين نساؤها مجاهدات فضلاً عن أطفالها الشهداء .
٨- فلسطين أرض ارتوت بدماء الشهداء .
٩- فلسطين ساتر القدس .
١٠- فلسطين رأس حربة محور المقاومة.
١١- فلسطين ثمار شجرة الجهاد والعزة التي بُذرت في طهران الإسلام وارتوت بارض الجنوب ،وتورقت ببغداد الكاظمين، وازهرت في يمان الخير، فكانت هي الثمار .
١٢- فلسطين سيدة الموقف .
١٣- فلسطين مذلة الأعداء.
١٤- فلسطين ملينة الحديد .
١٥- فلسطين جامعة الشعوب الحرة .
١٦- فلسطين فاصلة الأعراب عن الإسلام.
١٧- فلسطين لا ترعى نعاج التطبيع .
١٨- فلسطين قاسمة ظهر الباطل .
١٩- فلسطين عمادية الغنى.
٢٠- فلسطين مهندسة المواجهة .
٢١- فلسطين ورودها ياسين .
٢٢- فلسطين فضائلها قسامية،
٢٣- فلسطين سراياها ولائية .
٢٤- فلسطين نطاقاتها علوية .
٢٥- فلسطين " والفجر وليالي عشر "
٢٦- فلسطين والقاسم والشهاب ورشقات البهاء.
٢٧- فلسطين تميزت بمقاومة الأحزاب، فكان حافر خندقها سليماني.
والسلام على كل قطرة دمع ودم سألت على خدود تلك الأرض ، سلام سلام سلام .
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