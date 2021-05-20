المقالات

اعلموا قبل تُرَحَلوا..!


 

باقر الجبوري ||

 

إنما حققته الفصائل الفلسطينية من انتصار معنوي هز كل اركان كيان اسرائيل الغاصب !!

كان اكبر بمئات المرات مما حققته الصواريخ من تدمير للاقتصاد الاسرائيلي او البنى التحتية التي طالتها تلك الصواريخ !

حيث لطخت هذه الصواريخ الغبية بالوحل كل جبروت وطغيان هذا الكيان !

ومسحت بكبريائه الارض امام كل من كان يتغنى منهم بخرافة الجيش الاسرائيلي !!

من الشعب الاسرائيلي !

وغير الاسرائيلي !

من حكومات وشعوب كانت تعتقد او تؤدلج او تظخم من قدرات هذا الكيان الفاشل !!!

فليسال الاسرائيلي وغير الاسرائيلي نفسه !!

ماذا لو شاركت كل الفصائل الفلسطينية بالمعركة !!

وماذا لو دخل جماعة (( الله )) من لبنان في هذه الحرب !!

وماذا لو تدخلت المسيرات والصواريخ اليمنية !

وماذا لو دخل الاشتر العراقي للخدمة هنالك !

وماذا لو دخل الفلانيون والفلانيون !!

فعن أي قوة لاسرائيل تتكلمون !!

نعم وصدق من قال ( اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت ) !!

اصبحنا نعتقد ان سيد العشق قد اعطاكم اكثر مما تستحقون من وقت !!

فارحلوا ... قبل تُرَحَلوا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفوذ اليهودي في وسائل الاعلام العالميه..للرفاعي
إرادة الاقتدار في مواجهة غطرسة الاستكبار ح1
اعلموا قبل تُرَحَلوا..!
الشعب كبش الفداء ومصدر السُلُطاتْ !؟
٢٠ آيار ذكرى إعدام الشهيد المغدور مصطفى العذراي..
أكذوبة في عصر النفاق..
الكابالا في مواجهة الامام المهدي (عج) ..!
حول الرؤية الحضارية تجاه مستقبل القضية الفلسطينية
وجهة نظر..التجاوز محاولة لعيش كريم, لا إعتداءآ على القانون
بين خيمة جمال عبد الناصر وخيمة البخاري..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك