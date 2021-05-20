اعلموا قبل تُرَحَلوا..!

باقر الجبوري ||

إنما حققته الفصائل الفلسطينية من انتصار معنوي هز كل اركان كيان اسرائيل الغاصب !!

كان اكبر بمئات المرات مما حققته الصواريخ من تدمير للاقتصاد الاسرائيلي او البنى التحتية التي طالتها تلك الصواريخ !

حيث لطخت هذه الصواريخ الغبية بالوحل كل جبروت وطغيان هذا الكيان !

ومسحت بكبريائه الارض امام كل من كان يتغنى منهم بخرافة الجيش الاسرائيلي !!

من الشعب الاسرائيلي !

وغير الاسرائيلي !

من حكومات وشعوب كانت تعتقد او تؤدلج او تظخم من قدرات هذا الكيان الفاشل !!!

فليسال الاسرائيلي وغير الاسرائيلي نفسه !!

ماذا لو شاركت كل الفصائل الفلسطينية بالمعركة !!

وماذا لو دخل جماعة (( الله )) من لبنان في هذه الحرب !!

وماذا لو تدخلت المسيرات والصواريخ اليمنية !

وماذا لو دخل الاشتر العراقي للخدمة هنالك !

وماذا لو دخل الفلانيون والفلانيون !!

فعن أي قوة لاسرائيل تتكلمون !!

نعم وصدق من قال ( اسرائيل اوهن من بيت العنكبوت ) !!

اصبحنا نعتقد ان سيد العشق قد اعطاكم اكثر مما تستحقون من وقت !!

فارحلوا ... قبل تُرَحَلوا