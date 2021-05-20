فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- فائق دعبول يسمي الفلسطينيين مليشيات/ واصبر شوية راح يسمونهم قوى اللادولة!
٢- من ريناس جاب طاري الفتوى والحشد السفير البريطاني غص/ واحنه نكول ليش المدونين ينكرصون من الاثنين!
٣- نقابة الأطباء تفصل حامد اللامي لانتقاده أداء خلية الأزمة/ وهم أفضل إجراء عدهم يتيهونا بالنهار ويلمونا بالليل!
٤- جو بايدن: ليس من الضرورة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا/ الحكومات العربية: صدقت!
٥- دجلة والفرات ينبعن من تركيا/ ووزيرنا الفيسبوكي يكلك نقص منسوبهما صوج إيران!
٦- المقابر الجماعية دليل رغد على رقة أبيها/ ميحب يفرق بين المرء وزوجه، ومرات حتى الأطفال!
٧- الإعلام المنفلت: أن تفتي في قضية الإمام المهدي/ وانته محد ما سرّحك بصخلتين من جنت ناطق عن الحكومه!
٨- التشارنة يصيحون لحد ينتخب/ والمفوضية تكول: لم نسجل انسحاب أي حزب جديد أو قديم من الانتخابات!
٩- شو من تكتب فلسطين قضية الشرفاء/ النواشيط يضوجون!
١٠- قبل سنة زار مسؤول كبير الناصرية واجتمع مع حكومته فيها ووعدها أنها سترى الخير قريبا/ فأعلنوها اليوم محافظة منكوبة!
v سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن الدروس الدينية التي يقدمها أفيخاي أدرعي مثمرة لمتابعيه من الخليج؟
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