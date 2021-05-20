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نذكرك قبل ان تذكرنا !!


 

باقر الجبوري ||

 

قبل ان تذكرنا يا عزيزي بتاريخ حماس وما فعلت بعد اعدام صدام او مقتل الزرقاوي !!

عليك أولا ان تتذكر انكم كنتم ولازلتم حتى الساعة تترحمون على صدام وانكم أقمت له العزاءات في مساجدكم حتى قال فيه كلبكم ( لو لم يكن لصدام سوى حسنة واحدة وهي قتل الشيعة لادخله الله الجنة جزاءً عليها ))

وعليك ان تتذكر انت قبل ان تذكرنا بالزرقاوي ( زعيم التنظيم ) الذي تباكت عليه حماس واقامت له مجلس عزاء بعد مقتله بأنه كان يتنقل في محافظاتكم ومناطقكم بكل اريحية وكأنه يسير بين حارات الاردن وازقتها .

تذكر كيف كنت وليس غيركم حينها تتسترون عليه !

بل وتعتبرونه نصير السنة في العراق !!

بل واكثر من ذلك !

بماذا تذكري وقد كنتم تفتحون مظافاتكم وبيوتكم لمن ترسلهم وتجندهم السعودية من مقاتلي حماس وغير حماس من العرب والافغان والقوقازيين ليفجروا انفسهم في العراق بعد غسل ادمغتهم بسبب نباحكم وعوائكم عن احتلال العراق من قبل الرافضة او بسبب اكاذيبكم التي كنتم تروجون لها في الاعلام بكل قباحة وديوثية عن سبي واغتصاب نسائكم في السجون والمعتقلات من قبل الحكومة التي كنتم تسمونها بالحكومة الصفوية !!

مع انكم كنت جزءً من تلك الحكومة ولازلتم !

الحقيقة ان كل مايشغلكم ومايحرق قلوبكم الان هو التعاون والتقارب الحالي بين حماس وايران بعد افتضاح كذبة قادة امة العرب التي تنتمون لها والتي كانت تتغنى كذبا ورياءً عن تحرير القدس .

بالمناسبة .. الذين خرجوا في مظاهرات ساحة التحرير اليوم ليسوا من الولائيين فقط ففيهم الصدريين والسيستانيين وغيرهم من الشرفاء بل وحتى من السنة !!

لقد توضحت الصورة الان للجميع !

فالطموا وجوهم ما شئتم مثنى وثلاث ورباع وان تعبت ايديكم فالطموا وجوهكم بنعالكم لعلكم حينها تحسون بحجم السفالة والصفاقة التي تنتمون لها !

وحتى وان فعلتم ... فلن تطهروا ابدا ...

لماذا حماس اليوم اصبحت عندمم منظمة ارهابية بينما لم تكن ارهابية سابقاً عندما كانت مع السعودية مع انها كانت ترسل الانتحارين للعراق .

نعم .. لقد اصبحت الان ارهابية وذيول وعملاء لانها تركت السعودية واتجهت نحوا ايران وتركت قتل الشيعة !!

وهذا ما يؤرقكم ويحرق قلوبكم الان .

تلك هي الحقيقة !!

يا حبيبي نحن لانحتاج لمن يذكرنا بانتحاريي حماس الذين فجروا انفسهم في العراق !!

فلا زلنا نتذكر من كان يأويهم في بيوتهم ويقدم لهم المأكل والمشرب وحتى النساء ثم ينقلهم ليفجروا انفسهم في مناطقنا ويهدموا البيوت على ابنائنا وعوائلنا .

نعم فلازلنا نتذكر ..

لكن بختكم بالسيستاني !!

ملكنا فكان العفوا فينا سجية

وملكتم فسالت الدماء انهارا ...

وكل إناء بالذي فيه ينضح ...

والعاقبة للصابرين ..

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