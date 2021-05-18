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شبح المقاومة يرعب اسرائيل..!


 

📌🖊غدير التميمي ||

 

محمد الضيف هو القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام على مدى عشرات السنوات حاولت اسرائيل قتله لكنها فشلت قصفت بيته فقتلت زوجته واطفاله لكنه لم يكن متواجدا فيه قصفت سيارته فنجى باعجوبة واصيب بجراح بالغة وغيرها من محاولات الاغتيال المتنوعة

اسرائيل بكل قوتها لاتملك اي صورة حديثة له انهم يطاردون شبحا لايعرفون حتى شكله يقول رجال المخابرات الاسرائيلية علينا ان نقوم باحباط الاحباط بمعنى ان محمد الضيف يقرأ افكارنا فيقوم باحباط عملياتنا ضده لذلك علينا احباط هذا الاحباط الذي يقوم به العجيب في الامر هو رغم كل هذا لازال هذا الرجل يواصل مسيرة نضاله لم يتراجع او يتردد لم يحاول العيش الروتيني كباقي الناس ياكل ثم يعمل ثم ياكل ثم ينام انه اكبر من عبث الانسان كيف لهؤلاء الرجال ان يتحملون كل هذا الالم ينسلخون عن شهواتهم ورغباتهم

يتجولون خارج نفوسهم يكسرون حدود قدراتهم فتخرج دفائن مواهبهم التي خلقها الله كيف تصبح ارواحهم كبيرة الى هذه الدرجة انهم لا يخضعون الى مشاعر الخوف والحرص نفوسهم عالية كعلو السماء فوق البشر

فلا يصلها شيء من دنس هذه الدنيا هذه هي المقاومة الحقيقية .

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