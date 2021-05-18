المقالات

قافلة الحضن العربي لا تعرف طريق القدس!!!


 

مازن البعيجي  ||

 

لن ننخدع والتجارب اطول من اعمار المطبّعين والعملاء ، فلم يعد الشعار بذي قوة تمنحه صك الولاء والصدق فيما يقول ويتبنى! فبعض العرب ممن يشترون المواقف بالمال ويخرسون الألسن، فمثل طريقهم لا يلتقي عند القدس ، فالقدس طريق أهل الحق والمنطق والدين ، نعم تصلح شعاراتكم للضحك على البسطاء والاغبياء ، ولكن أصبح الوعي موج هائج ولم يبقى احد لم يعرف الحقائق التي اليوم يشهد لها من بيده تسجيل حضور المواقف ، تلك المواقف التي غاب عنها الحضن العربي ومن تبعه ومن بقي في حظيرة الشعارات في دول اسلامية!

ولك أن تعرف أيضا من خلال الأخبار وارشدك للميادين التي وثقت عمليا من هو الثوري الذي عمل سرا يمد المقاومة الفلسطينية ويبني لها معسكرات تحت الأرض ويملأ خزانئها من كل سلاح مؤثر ليغير المعادلة وقواعد الاشتباك ، فالحضن العربي والمقاومة أشبه اليوم بجمع المتناقضات التي لا تُجمع بحال! أنا مع المقاومة ومع الحضن العربي والحضن العربي ضد المقاومة ومع إسرائيل! أحجية حلّ لغزها عند تخوم "دولة الفقيه" ومن يقف معها ومن يقف ضدها ، لأنها مفترق الطريق فمن معها يعرف قلبه القدس ومن يبغضها فكأنما بعد الطهر توضأ بالأنجس!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شبح المقاومة يرعب اسرائيل..!
متى تتعادل كفتا الميزان ليزول الظلم؟!
اليمنيون مع الفلسطينيين..
محافظة عراقية تلفظ انفاسها الاخيرة
قافلة الحضن العربي لا تعرف طريق القدس!!!
خل نحچي بالجلفي..!
الطريق إلى القدس
منْ إيران؟ وماذا تريد؟ ولماذا كل هذا الزعيق ضدها؟!
فلسطينيوا الداخل وعرب اسرائيل، محور فلسطين ومحور اسرائيل..!
صواريخ المقاومة تغلق أجواء فلسطين المحتلة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك