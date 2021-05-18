المقالات

اتوسل اليكم لا تقتربوا من الإسرائيليين كي لا يتحول لبنان إلى غزة..!

100 2021-05-18

 

ناجي امهز ||

 

ومن على شاشة فضائية لبنانية، أخذ ذاك السيادي الجديد، يشرح مخاطر المقاومة على لبنان وسلاح الحزب وخاصة بحال حصل أي تحرك فإن اسرائيل ستحول لبنان إلى غزة.

وما كاد ينتهي بطلنا السيادي من تحذيراته حتى اخذ مقدم البرنامج رسالة على الهواء من مواطن فلسطيني من غزة،

وقبل أن يبدأ المواطن الغزاوي الحديث سابقه الضيف السيادي قائلا لمقدم البرنامج الان ستسمع باذنك مقدار الألم والعذاب الذي يعيشه الغزاوييون، وانا اكرر تحذيري كي لا يتحول لبنان إلى غزة.

فإذا بالفلسطيني الغزاوي، يقول للضيف على الفضائية.

اول عزيزي المواطن اللبناني

غزة لا يوجد فيها كهرباء ولبنان لا يوجد فيه كهرباء،

غزة لا يوجد مياه شفة صالحة للشرب ولبنان لا يوجد فيه مياه صالحة للشرب.

غزة لا يوجد فيها أدوية وحليب الاطفال إضافة إلى مواد أساسية كثيرة مفقودة وأيضا لبنان لا يوجد فيه.

غزة تعاني من أزمة محروقات ولبنان يعاني أزمة محروقات.

غزة فيها بطالة مرتفعة ولبنان أيضا فيه بطالة مرتفعة.

غزة فيها ركود اقتصادي لكن لبنان لا يوجد فيه شيء من الاقتصاد، حتى لاصطياد السمك.

غزة تعاني تفشي الفقر وربما أكثر ٦٣ من الغزاوييون تحت خط الفقر لكن في لبنان النسبة اعلى.

غزة تعاني من ظروف بيئية صعبة لكن الظروف البيئية في لبنان أصعب.

غزة تعاني أزمة الفوضى وزحمة السير لكن لبنان أكثر.

اذا لبنان هو صورة عن غزة بالنسبة للاوضاع المعيشية والاقتصادية والطبية والتربوية،

لكن نحن في غزة نعلم ان عدونا الصهيوني المجرم هو الذي اوصلنا إلى هذا الحال، ونحن نقاومه، ويسقط منا الشهداء والجرحى.

اما انتم فمن اوصلكم إلى هذا المستوى من المعيشة حيث يوشك اهل غزة ان يتبرعوا لكم خاصة أن غزة ليس عليها ديون ولم تسرق فيها أموال المودعين.

عزيزي السيادي فيق الله يخليك، لبنان بطل فيك تقارنه باي دولة ولا حتى مقبرة.

وربما سيأتي يوما قريبا تتمنا فيه لو كنت الصومال لان غالبية اللبنانيين يحتاجون إلى الكثير من الشجاعة ليصبحوا مثل غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صواريخ المقاومة تغلق أجواء فلسطين المحتلة
دلالات العثور على صاروخ نوع B2 في منطقة الكرمة..!
اتوسل اليكم لا تقتربوا من الإسرائيليين كي لا يتحول لبنان إلى غزة..!
الاستشارة القانونية الافتراضية والجدوى منها
القدس عصية وغزة ابية
نظرة المسيح لليهود بين الكره والاستخدام، كيف ذلك؟!
سنصنع لهم اسلاماً يناسبنا..!
الفخ..تكتيكات  ردعية تضمن النصر..!
هل يفلح معاوية في بلد الحسين؟!
سبعة أفكار بصوت عال..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك