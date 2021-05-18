المقالات

الاستشارة القانونية الافتراضية والجدوى منها

24 2021-05-18

 

فيصل ريكان * ||

 

تعرف الاستشارة القانونية بانها الالية التي تبين التكييف القانوني للمشكلة او النازلة اوالموضوع الذي تم طلب الاستشارة من اجله ويتم من خلال اللقاء بمستشار قانوني سواء كان اللقاء في مكتبه وجها لوجه او من خلال الاتصال به باحدى وسائل الاتصال عن بعد ويسمى عندها بالاستشارة الافتراضية

ان الاستشارة القانونية تعتبر اجراء وقائي يمكننا من الحصول على المعرفة القانونية بقصد الحصول على الحق او الوقاية من فقدانه نتيجة اتفاق مع اخرين او قد تكون الاستشارة القانونية عبارة عن عرض رأي قانوني يطلب من قبل الموكل

ويقدمه المستشار القانوني كخلاصة قانونية عن عقد اوصفقة  يروم الشخص ابرامها او اجرائها  مع شخص اخر  لتجنب الوقوع باخطاء قد تتحول الى التزامات او غرامات او عقوبات يصعب الايفاء بها نتيجة عدم المعرفة بشروط التعاقد او ابرام الصفقات التي توضحمن قبل المستشار القانوني.

ويعتبر مقدم الاستشارة مسؤولا تجاه موكله اذا ما قدم استشارة خاطئة وتسببت للموكل بمشاكل او الحقت به اضرارا نتيجة التزامه بالرأي القانوني المعروض بالاستشارة وعادة يكون هذا الرأي مكتوبا .

وكما اسلفنا فان الاستشارة تقدم باحدى طريقتين اما ان تكون بالاتصال المباشر بين الموكل والمستشار القانوني حيث يقوم الموكل بالانتقال الى مكتب المحامي  او بالاتصال باحدى وسائل الاتصال المتوفرة وعادة تكون عن طريق الانترنيت لغرض نقل الادلةوالمستندات التي يتطلب دراستها وتحليلها لابداء الرأي القانوني السليم فيها وهذا مانسميه (الاستشارة الافتراضية)

بات استخدام الاستشارة الافتراضية معمولا به على نطاق واسع وتفضل هذه الطريقة على الاستشارة التقليدية الواقعيه لعدة اسباب اهمها :-

1- اصبح الانتقال الى مكتب المحامي يتطلب وقتا طويلا لشدة الزحام في الشوارع وايجاد مكان لركن السيارة في

مكان قريب من المكتب صعبا ايضا لوقوع مكاتب المحامين في اماكن تجارية او في مراكز المدن التي تشهد زحاما كبيرا في العادة وهذا كله يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا.

2- بعد انتشار جائحة كورونا اصبح من الانسب لمعظم الناس تجنب الاختلاط المباشر وكذلك تجنب الاماكن المزدحمة وبالتالي تفضيل الاستشارة الافتراضية التي توفر عدم الاختلاط للشخص.

3- الاستشارة الافتراضية تتيح للانسان الراحة وعدم الانتقال من منزله وعدم اضطراره لتغيير ملابسه لغرض الخروج.

4- احيانا قد يكون الموكل متواجدا في مدينة او دولة غير التي يتواجد فيها مستشاره القانوني وبطبيعة الحال يفضل الاستشارة الافتراضية على السفر للقاء المستشار القانوني لان ذلك يوفر له الوقت والجهد والمال.

لهذه الاسباب وغيرها كانت الاستشارة القانونية الافتراضية مفضلة على الاستشارة التقليدية بالاتصال المباشر  بين الموكل ومحاميه وهذا يعود بالفضل الى انتشار وسائل الاتصال السريعة المعتمدة على الانترنيت الذي اصبح متوفرا في ابعد نقطة في العالم

وبالتأكيد انعكس هذا ايضا على الاستشارة في المجالات والاختصاصات الاخرى وخصوصا الطبية والهندسية والتجارية والزراعية والصناعية وغيرها

ونتيجة تطور التكنولوجيا في مجال وسائل الاتصالات استخدمت الاستشارة الافتراضية لتقديم خدمات طبية واسعة منها اجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وحتى اجراء عمليات لبعض المرضى التي لاتسمح حالتهم المرضية بالانتقال .

لكن  رغم الفوائد الكبيرة التي تتحقق نتيجة استخدام الاستشارة الافتراضية لكن الكثير لدينا يعزف عن استخدامها وخصوصا عند مراجعة الاطباء ويفضل الانتقال شخصيا الى العيادة الطبية وهذا يسبب زحاما كبيرا وخطورة ذلك تتمثل في انتشار الكورونا

لذلك نحن بحاجة الى زيادة الوعبي لتجنب الاختلاط والاعتماد على الاستشارة الافتراضية بمختلف المجالات

 

*الخبير القانوني

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتوسل اليكم لا تقتربوا من الإسرائيليين كي لا يتحول لبنان إلى غزة..!
الاستشارة القانونية الافتراضية والجدوى منها
القدس عصية وغزة ابية
نظرة المسيح لليهود بين الكره والاستخدام، كيف ذلك؟!
سنصنع لهم اسلاماً يناسبنا..!
الفخ..تكتيكات  ردعية تضمن النصر..!
هل يفلح معاوية في بلد الحسين؟!
سبعة أفكار بصوت عال..!
لماذا لا تتوحدون ؟!
الى الذين يصرخون نهارا نازل اخذ حقي وليلا يريدون التطبيع مع اسرائيل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك