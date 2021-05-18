الاستشارة القانونية الافتراضية والجدوى منها

فيصل ريكان * ||

تعرف الاستشارة القانونية بانها الالية التي تبين التكييف القانوني للمشكلة او النازلة اوالموضوع الذي تم طلب الاستشارة من اجله ويتم من خلال اللقاء بمستشار قانوني سواء كان اللقاء في مكتبه وجها لوجه او من خلال الاتصال به باحدى وسائل الاتصال عن بعد ويسمى عندها بالاستشارة الافتراضية

ان الاستشارة القانونية تعتبر اجراء وقائي يمكننا من الحصول على المعرفة القانونية بقصد الحصول على الحق او الوقاية من فقدانه نتيجة اتفاق مع اخرين او قد تكون الاستشارة القانونية عبارة عن عرض رأي قانوني يطلب من قبل الموكل

ويقدمه المستشار القانوني كخلاصة قانونية عن عقد اوصفقة يروم الشخص ابرامها او اجرائها مع شخص اخر لتجنب الوقوع باخطاء قد تتحول الى التزامات او غرامات او عقوبات يصعب الايفاء بها نتيجة عدم المعرفة بشروط التعاقد او ابرام الصفقات التي توضحمن قبل المستشار القانوني.

ويعتبر مقدم الاستشارة مسؤولا تجاه موكله اذا ما قدم استشارة خاطئة وتسببت للموكل بمشاكل او الحقت به اضرارا نتيجة التزامه بالرأي القانوني المعروض بالاستشارة وعادة يكون هذا الرأي مكتوبا .

وكما اسلفنا فان الاستشارة تقدم باحدى طريقتين اما ان تكون بالاتصال المباشر بين الموكل والمستشار القانوني حيث يقوم الموكل بالانتقال الى مكتب المحامي او بالاتصال باحدى وسائل الاتصال المتوفرة وعادة تكون عن طريق الانترنيت لغرض نقل الادلةوالمستندات التي يتطلب دراستها وتحليلها لابداء الرأي القانوني السليم فيها وهذا مانسميه (الاستشارة الافتراضية)

بات استخدام الاستشارة الافتراضية معمولا به على نطاق واسع وتفضل هذه الطريقة على الاستشارة التقليدية الواقعيه لعدة اسباب اهمها :-

1- اصبح الانتقال الى مكتب المحامي يتطلب وقتا طويلا لشدة الزحام في الشوارع وايجاد مكان لركن السيارة في

مكان قريب من المكتب صعبا ايضا لوقوع مكاتب المحامين في اماكن تجارية او في مراكز المدن التي تشهد زحاما كبيرا في العادة وهذا كله يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا.

2- بعد انتشار جائحة كورونا اصبح من الانسب لمعظم الناس تجنب الاختلاط المباشر وكذلك تجنب الاماكن المزدحمة وبالتالي تفضيل الاستشارة الافتراضية التي توفر عدم الاختلاط للشخص.

3- الاستشارة الافتراضية تتيح للانسان الراحة وعدم الانتقال من منزله وعدم اضطراره لتغيير ملابسه لغرض الخروج.

4- احيانا قد يكون الموكل متواجدا في مدينة او دولة غير التي يتواجد فيها مستشاره القانوني وبطبيعة الحال يفضل الاستشارة الافتراضية على السفر للقاء المستشار القانوني لان ذلك يوفر له الوقت والجهد والمال.

لهذه الاسباب وغيرها كانت الاستشارة القانونية الافتراضية مفضلة على الاستشارة التقليدية بالاتصال المباشر بين الموكل ومحاميه وهذا يعود بالفضل الى انتشار وسائل الاتصال السريعة المعتمدة على الانترنيت الذي اصبح متوفرا في ابعد نقطة في العالم

وبالتأكيد انعكس هذا ايضا على الاستشارة في المجالات والاختصاصات الاخرى وخصوصا الطبية والهندسية والتجارية والزراعية والصناعية وغيرها

ونتيجة تطور التكنولوجيا في مجال وسائل الاتصالات استخدمت الاستشارة الافتراضية لتقديم خدمات طبية واسعة منها اجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وحتى اجراء عمليات لبعض المرضى التي لاتسمح حالتهم المرضية بالانتقال .

لكن رغم الفوائد الكبيرة التي تتحقق نتيجة استخدام الاستشارة الافتراضية لكن الكثير لدينا يعزف عن استخدامها وخصوصا عند مراجعة الاطباء ويفضل الانتقال شخصيا الى العيادة الطبية وهذا يسبب زحاما كبيرا وخطورة ذلك تتمثل في انتشار الكورونا

لذلك نحن بحاجة الى زيادة الوعبي لتجنب الاختلاط والاعتماد على الاستشارة الافتراضية بمختلف المجالات

*الخبير القانوني