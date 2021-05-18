لماذا لا تتوحدون ؟!

ماهر ضياء محيي الدين ||

معركتنا معركة الجميع مع العدوالصهيوني ومن يقف ورائها لاننا في مركب واحد وبوحدة الصف تكمن القوة .

ما نشهد هذه الأيام من اطلق صواريخ الحق ضد البطل هي صورة تتجلى به اروع صور البطولة والشجاعة وهي رسالة شديدة اللهجة للعدو بان صواريخنا لن تتوقف الا بزوال كيانكم الغاضب لكن المعركة تحتاج الى وحدة الصف( بيت القصيد ).

على الرغم من التاييدات الواسعة التي دعمت المقاومة الفلسطينية من المرجعية الرشيدة وخروج تظاهرات مؤيدة في بعض العواصم العربية والإسلامية ولا ننسى مواقف الفصائل الاسلامية التى هي من دورها دعمت المقاومة الفلسطينية من حيث بياناتها او خروج انصارها في تظاهرات حاشدة هذا لا يغير من الواقع شي يذكر بمعنى آخر شهدناه العديد من اطلق الصواريخ في فترات سابقة مع وجود دعم للمقاومة واداناه للعدو الصهيوني بسبب ممارساتها العداىيه من قبل حتى من الامم المتحدة وتنتهي الامور كما هي عليه في وقتنا الحاضر لاسباب عديدة.

عدونا لا يعرف غير منطلق القوة لانه اساس جاء من رحم الغزاة للارضنا وبالقوة والاضطهاد وعليه طريق السلام والمفاوضات منذ سنوات طويله لم ياتي بثماره الا للعدو ومن يقف ورائه.

الى كل الفصائل الاسلامية البطولة لماذا لا تتحدون وتكون قوة واحدة مهما كانت اختلاف في العقيدة او الارتباط لترهبون بيه عدو الله وعدوكم في معركتنا المصيرية .

قد يقول قائل قد يمكن تجميع جميع الفصائل بقوة واحدة لكن لدى إسرائيل قوة عظيمة من حيث الإمكانيات العسكريه هذا من جانب وجانب اخر القوى العالمية داعمه وفي هذه الحالة يصعب مواجهة الخصوم .وهو فعلا كلام حقيقي ومنطقي لكن لو توحدات الصفوف ووجهة للاعداء ضربات قوية ومركزة وواسعة سيكون حتما للمعركة حسابات اخرى وتختلف النظرة من قوى الشر العالمية الى قوتنا هذا اولا وثانيا لدى الداعمين لإسرائيل مصالح في المنطقة خصوصاوفي الشرق الأوسط عموما متى تعرضت للتهديد او للضرب سيخشى الكبار على مصالحهم لان خسارتها سيكلفهم الكثير وهذه الصورة تنطبق على قوتهم الموجودة في المنطقة والمنتشرة بيها .

وثالثا وهو الاهم توحد الفصائل بحد ذاته يعد مكسبا ستراتجية للامة جمعا في ظل الصراع المحتدم بين الكبار بين الصين وروسيا وايران من جهة وامريكا وحلفائها من جهة أخرى لانه سيعزز من قوتنا في مواجهة هذا الصراع وسيقلب الطاولة على اعداء الامة وستكون قوة فصائلنا رقما صعبا في المعادلة السياسية وفي أرض الواقع ( المعركة) .

قد يكون كلامنا بعيدا عن الواقع في توحيد قوتنا لكنها الحقيقية التى تفرضها الظروف الصعبة علينا ان نكون موحدين في القول والفعل.

ختاما الى كل قادة الفصائل الاسلامية البطولة من اجل الامة الاسلامية توحدوا قبل فوات الأوان ورصوا الصفوف من أجل معركتنا المصيرية مع اعداء الدين والإنسانية.