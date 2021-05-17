وسيُشطرُ مرحب من جديد...

علي السراي ||

ثلاثية غزة والاقصى والقدس

قبالة بدرٍ وحُنين وخَيبر...

إنظروا إليه.... حدقوا وسط الغُبرة ...نعم الحُصن يهتز... الأركان تتداعى ... تتهاوى ... وصرخات ألله أكبر بعزم حيدري لايلين... أنه يُقلع من جديد...خيبر بلا باب الان ... الخصن مكشوف فلاقبة عنكبوتية ولا مقلاع داوود تحميه من جحيم أبابيل رجال الله...

لقد فعلوها أبناء ياسين وفتحي وعياش بقبضة ابو عبيدة وإسناد أبناء ذو الفقار وبصمة فارس كرمان...إنظروا إليها وهي تحترق... وتتهاوى معها كل جدران القوة والهيبة والعظمة الزائفة واسطورة الجيش الذي لايقهر...

الوحش الذي أرعب كل الجيوش العربية العبرية المدجنة التي صدئت أسلحتها في مخازن الخنوع والخضوع والعار ينخُ أمام إصرار وإعصار أبابيل غزة هاشم الصامدة...

الحكومات العربية العبرية المنبطحة المطبعة وذيولها هم الاكثر رُعباً ويدعون لنصرة أسيادهم... والشعوب الابية تدعوا الله لنصرة فلسطين والقبلة الاولى ...

براكين تغلي وأُمنيات تتفجر بياليتنا كنا معكم... نعم ياليتنا كنا معكم

إدعوا لإخوتكم هناك بالنصر والتمكين فقد لاحت بشائر النصر المبين

وإرهاصات ما قبل الزوال الموعد فقد علوّ مرتين وأفسدوا في الارض وملأوها قتلاً وذبحاً بعباد الله دون روية ورحمة وقد آن لليل أن ينجلي ولعمري هي ماقبل الفاصلة ومن ستُعبدُ وتُمهد الدرب وتفتح الطريق إلى قبلة العشق التي يرنوا الاحرار للصلاة فيها بقيادة وعدُ الله المدّخر لقطع دابر الظالمين ذلك هو صاحب الأمر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء...

لقد ولى زمن الهزائم...وقُبر في مقبرة الخنوع والخضوع العروبية وحكامها الجبناء وجاء زمن الإنتصارات والمتغيرات التي نراها اليوم في فلسطين ونعيشها في كل لحظة...

النصر آتٍ آتٍ آت

والله أكبر