تحديد المواقف..!

باقر الجبوري ||

اعتقد ان كل مشاكلنا ستحل وستنتهي باضعاف او هلاك الكيان الاسرائيلي الغاصب .

تنظيمات ( الفاسدة ) و( جاحش ) اسستها امريكا .. نعم !

ودعمتها السعودية .. نعم !

وما جائت إلا لتنعم اسرائيل بالامان !

حتى لو كان على حساب دماء العراقيين !

وكل ما يحدث الان في العراق من تدمير اقتصادي وانحراف سياسي وتدمير مجتمعي هو بتخطيط امريكي .. نعم !

وتوجيه عربي ( سعودي واماراتي ) كذلك نعم !

وبتنفيذ عراقي ( جهلة ومنحرفين وعملاء ) نعم ثم نعم !!

هو كذلك لخدمة اسرائيل !!

فكيف لا أفرح حينما تقصف اسرائيل بالصواريخ !!

✍ . اسرائيل التي قصفت مفاعل 17 تموز في 1982!

✍ . اسرائيل التي اغتالت العلماء العراقيين !

✍ . اسرائيل التي حثت السعودية على دفع العراق لحرب ايران !

✍ . اسرائيل التي حركت السفارة الامريكية في بغداد لاعطاء الضوء الاخضر لصدام لاجتياح العراق !

✍ . اسرائيل التي قتلت الطيارين والمهندسين والاطباء بعد عام 2003 !

✍ . اسرائيل التي سرقت الاثار من العراق بعد عام 2003 !!

✍ . اسرائيل التي دعمت جاحش بالسلاح والاموال والخبرات علنا بعد عام 2014 !!

✍ . اسرائيل التي قصفت الحشد الشعبي لمرات عديدة !!

✍ . اسرائيل التي كان لها دور بعملية استهداف قادة النصر !!

✍ . اسرائيل التي تعمل الان في العراق بغطاء السفارة الامريكية والسفارة الاماراتية ولها اذرع في كل مكان واليها تشير اصابع الاتهام في عمليات تخريبية تحدث الان في العراق وتقدم الدعم للحركات المنحرفة دينيا او اخلاقيا !!

فكيف لا افرح عندما تقصف اسرائيل !!

وكيف لا افرح وانا ارى النار التي كانت تود احراقها في بلدي وهي تلتهم اسرائيل من الداخل!!

اعتقد ان من لايقبل او لايحب ان تقصف اسرائيل او يدافع عن اسرائيل او انه يسكت عن اسرائيل لكنه يتكلم ضد فصائل المقاومة الفلسطينية فهوا راضي بسفك دماء العراقيين لصالح اسرائيل بعلمه او بغير علمه !!

صديق عدوي هو عدوي !

وعدو صديقي هو عدوي !

رفعت الاقلام وجفت الصحف ...

والما عاجبة خل يطگ راسه بالدنگة !!

تحياتي ...