لدكاكين الإعلام خففوا على انفسكم وكونوا مع فلسطين

محمد كاظم خضير

يأتي واحد اعلامي خسيس مرتزقة وبلا مبداء في قصور ساكن . ليس له موقف اعلامي وطني ولا اي تضحية ويدعي انه يمثل السلطه الرابعه. مع قرب كل مرحلة حسم يشهدها العراق والقضية الفلسطينية يتحرك بالريموت وبدعم اعداء الوطن في حين لم يكن له اي تواجد على الارض لانه لا يملك مشروع وطني ولم تكن له قضية ولم يلعب اي دور اعلامي وطني يبين فيه حقيقة اي جهود ومساعيه الواضحة والمعلنة امام الداخل والخارج ، وهنا نقول لهذه الادوات القذره قضايا الشعوب والاوطان لن ينتصر لها الا من يملكون مشاريع وطنية واضحة ويمتلكون الارادة الوطنية الشعبية والعسكرية والسياسية الكافيه التي يهابها الصديق قبل العدوا للانتصار لقضية الفلسطينية وليس كما تذهب اليه عقولكم المتحجرة التي لم يكن امام الشعب العراقي الذين ظهرتم له بتغريداتكم غير انكم عناوين للاسترزاق والتامر والابتزاز وادوات لقوى معادية لارادة الشعب العراقي الذي خرج بتظاهرات دعما لقضيه الفلسطينية مسخرة اموال طائلة لكم ضد ارادة شعب العراقي ومرجعيته وبتشجيع ودعم المطبخ الصهيوني الخليجي المستميت بكم للدفاع عن مصالحه في الكيان وهي عناوين وخطوط تامرية تطعنون بها اجساد الشهداء في قبورهم.

ونقول لاصحاب هذه الدكاكين عليكم ان تعلموا حجم التضحيات التي يقدمها أبطال الفلسطينيين يوميا وان تدركوا حجم المخاطر على الامه الاسلاميه ولو فيكم ذرة من ضمير حي فارادة الشعوب لن تقهر وما نحن الا امام معركة مصيرية بارادتين لاثالث لهما ارادة الانتصار لدماء الشهداء لفلسطين لحماية القدس ، وارادة اخرى هي ارادة الانتصار وتحرير القدس وما انتم الا ادوات ومشاريع تحاول قدر الامكان ان تتامر وتنال من اي جهود ومكتسبات يحققها شعب العربي بحامله السياسي، وقوات المقاومة ، ومقوضين لاي اصطفاف وتلاحم عربي عربي ادوات هدامة وتعمل باستمرار وبأموال إسرائيلية واقليمية كبيرة لتشتيت اللحمة العربيه وللقضاء على ارادة الشعب العربي والنيل من هدفه العادل باستعادة الدولة فلسطين على كامل ترابها الوطني والتاريخ لا يرحم والرجل يضع نفسه حيثما يريد.

القضية الفلسطينية تمثلنا وفي طريقه للانتصار الانه لارادة الشعب وقضية عادله .