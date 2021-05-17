فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||

١- أسلحة أمريكية بيد سعودية تضرب اليمن، وأسلحة إيرانية بيد فلسطينية تضرب إسرائيل/ فأيهما الخائن!

٢- شو صدعوا روسنا بالحضن العربي ومن وصلت لليمن وفلسطين غلسوا/ معقولة مو عرب واحنه مندري!

٣- كلاوات الحكومة بهاي الأزمة تناشد الجامعة العربية وهم نصهم مطبعين/ هذا اليطلب من الحافي نعال!

٤- ..؟؟

٥- جماعة حوار الأديان رجلكم خضرة بس حجيتو/ صارت بالصواريخ!

٦- عود هاي صدك مال عقود تغذية المساجين لازمتها الحج والعمرة/ شني جان الذبح مو ع الطريقة الإسلامية!

٧- يگلك تركيا موقفها احسن من ايران بدعم غزة/ لأن تركيا استدعت السفير الإسريلي، وايران لم تفعل!

٨- الإعلام السعودي يسمي شهداء غزة بالقتلى/ ربك ما كال ع الصهاينة شهداء!

٩- ذول اللي بالحرم المكي اليدعون ع الرافضة ليل نهار شو من وصلت للصهاينة سكتة/ الطركاعة المدونين هم خنسوا!

١٠- بارزاني يوافق وجود القواعد الأجنبية التركية أو الأمريكية في الشمال/ ويرفض دخول جندي من الجيش العراقي!

· سؤال الفنتازيا: هل تتحمل الكتل التي تمنع الكاظمي من تقديم استقالته مسؤولية الأوضاع الحالية أو لا؟