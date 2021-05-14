 ممر الاستقرار الأقليمي من بغداد

واثق الجابري ||

يبدو أن الحديث صار أكثر واقعية بلسان، العراق جسر للحلول الأقليمية، وحيثما ينتهي العراقي تنتهي المنطقة الأقليمية.. تذكيرا بالأحداث التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية، وأهمها توغل الإرهاب، والتلويح بالحروب الطائفية والتقسيم، وحتما لا يتوقف بلا حدود في حدود العراق، الذي أدرك مبكراً تلك الأخطار ونبه عليها، فيما لم تتفاعل دول وأعتقدت أنها بعيدة عن شرار محرقة الحروب.

فرضت معطيات الأرض على العراق، أن يلعب دوراً إقليمياً بإيصال رسائل من خلال التجربة وليس التنظير، بأن الحروب لا تخدم أحد، وأن العدو لا يقف مع أحد على أخر أو لمصلحة أحد، وبما أن العدو مشترك تكررت الدعوات للحوارات المباشرة، وتجاوز المناوشات الإعلامية، ونزاعات المنطقة التي إستنزفتها، وخسرت دولها سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً وثقافيا، ولابد للعقل والحكمة عن بحث المخرجات، كون الأهداف والأضرار واحدة.

سعت بغداد للعب دور أقليمي ودولي، بما تملكه من مؤهلات إستراتيجية، وأن تجعل القرارات تنطلق من داخل الدول لا من خارجها، وأن يكون الخارج بخدمة الداخل، وحاولت أكثر من مرة تبني مبادرات للسلام لتخفيف عوامل التوتر، وضربت مثلاً بإنتصارها على العنف، وأن موقفها لا ينحصر بالداخل العراقي، بل كان تهديد الإرهاب للسلم الدولي والعلاقات بين الدول، وبذلك إمتلكت الريادة والتجربة والمواقف البطولية، التي على العالم أن يفكر بها ملياً، فلولا تلك التضحيات، لوصلت الرايات المنحرفة الى أبعد أقطاب المعمورة، فحاولت تبني سياسة الإنفتاح، والتوازن في العلاقات الدبلوماسية، لخدمة مصالح شعبه، وما يرتبط بالمصالح الأقليمية والدولية المشتركة.

لعبت الدبلوماسية العراقية دوراً مهما لتنسيق الشراكة مع دول الجوار، وكسرت الرهانات التي تريد للعراق التمحور في الخلافات الأقليمية، وحددت حاجة المنطقة للشراكات السياسية والإقتصادية والتنموية، وتبادل المعلومات الأمنية لما أمتلكه من بنك معلومات، تحدد تحركات المجاميع الإرهابية في بقاع العالم.. ومن هذا المنطلق كان للعراق دور، في تفكيك عقد الخلاف الإيراني السعودي، وتحديد منطلق السلام والمصالح المشتركة لشعوب المنطقة..

للعراق تبادل تجاري يقارب 20 مليار مع ايران، وبمبالغ تقارب ذلك مع السعودية وتركيا، وتطمح هذه الدول للإستثمار فيه، وهو يحتاج الإعمار وترصين العلاقات السياسية والإقتصادية والأمنية، وما لذلك من أثر في مجمل علاقات المنطقة.

التقارب السعودي الإيراني بات واضحاً، والحديث تحت الطاولة أصبح فوقها، وما يأمله العراق بأن يكون الوسيط فقد نجح في ذلك، وأقتنعت الدول الإقليمية بضرورة هذا التقارب، وأن مصالحها تربطها أكثر من نقاط خلافها، وطي صفحات إستنزفت المنطقة بحروب، ما جنت الشعوب منها سوى مزيد من الخسائر، ومن الطبيعي سينعكس فعل العراق الدبلوماسي، على إستقرار سياسي ونمو إقتصادي، وحركة سياحية وتجارية ستشهدها المنطقة.

كل المخاوف سوف تتبدد وتعود العلاقات الى سابق عهدها، وستدرك الدول أن مصلحتها بتلك الدبلوماسية المرنة، وليكن الدرس واضحاً، أن العراق لم تمزقه الإرادة الخارجية نتيجة تكاتف شعبه في محنة الإرهاب، وشعورهم بالخطر عليهم بكل طوائفهم..

كذلك المنظومة الإقليمية، وبفعل التكنلوجيا والحاجات المشتركة، جعلت من المنطقة أشبه بدولة تعاني من مشكلات لابد من نقاشها محليا، وبذلك نجح العراق، وستنجح هذه الدول في حال جديتها، ويبدو أنها لم تعد تخفي حاجتها للحوار المباشر، بل منها من طلب التعجيل وحل كل الملفات الخلافية، ويكون بذلك العراق جسر للحلول والإستقرار الأقليمية.