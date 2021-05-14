المقالات

الصهاينة يعيدون سيناريو ١١ ايلول! الى شبابنا الواعي مع التحية..!

62 2021-05-14

 

د. حسين فلامرز ||

 

 بالجرم المشهود أثبت الصهاينة ومن ورائهم الامبريالية العالمية أن ضرب الابراج في نيويورك ١١ ايلول ٢٠٠١ كان مفتعلا ومدروسا بشدة لاحداث كل هذه المتغيرات الحاصلة في بلدان الشرق الاوسط كافة. لم يمر اكثر من يوم على القصف الصهيوني البائس على ابراج في وسط غزة مخلفة وراءها ركام يشبه ركام الابراج وضحايا بينهم اطفال ونساء.

سقط البرج امام اعيننا وبسيناريو مشابه بينما يصور المارة الدخان المتصاعد وكان الحادث هو بعينه. لقد تمكنت الامبريالية العالمية الوقحة ان تفعل فعلتها النكراء ليتحول بعد ذلك العالم الى منطقة حروب داخلية حقيقية وخصوصا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.  كل ذلك من أجل حماية الصهاينة المحتلين لارض فلسطين المقدسة .

خططهم طويلة الامد تمتد الى ثلاثين سنة تتغير خلالها الحكومات وتتناوب الاجيال على التواجد بقوة وسط تلك الاحداث والاهوال، و هذا يراهنون عليه بشكل كبير خصوصا بمصاحبة التطور الحاصل في عالم الاتصالات والذي يصل الى جميع من هب و دب من دون استئذان وهذا يمنح الفرصة البديلة للكثيرين من التأثر السريع  والانقياد المادي الاعمى الذي بالتالي يمسخ الاصل ويقتدي بالمسخ.

إن العمل بموضوعية و محاولة تنشيط الادراك لدى شبابنا بما يكفي لتحفيز العقلاء والتوجه نحو التوقع والعمل على رسم خرائط المستقبل بطريقة تجنبنا كل الكوارث التي يخططون لها وباتقان و يمكن أن تصبح هباءا منثورا اذا ما أدركنا حالنا وماذا نتمنى أن نكون.

العالم يعيش أزمة حقيقة تقودها الشعوب الذكية التي تعزز الدخل الوطني العام ويكون فيها الفرد اساسا وعمله هو الماكنة الرئيسية وعقله تمثل آلة الابداع و لامكان فيها للشعوب الغبية التي تاكل اكثر مما تنتج او بعضها بعضا، فكلديناصورات سيكون مصيرها الانقراض!

ارجعوا للتاريخ واقرأوا وافهموا وتعلموا!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نعم..القدس اقرب..!
الصهاينة يعيدون سيناريو ١١ ايلول! الى شبابنا الواعي مع التحية..!
الأبعاد الإستراتيجية لمعركة محور المقاومة مع العدو الصهيوني.
الفصل بين السلطات وبناء دولة المؤسسات ..
أين البصرة من نصرة الفلسطينيين في مثل هذه الظروف؟!
أما البحر أو النار!
لماذا لا نقول الحق ؟ !
آفاقية فلسطين والجمهورية الإسلامية 
حرب استنزاف فلسطينية تحول جيش العدو الى عصابات مسلحة..!
حين تُفقِد عدوك زمام المبادرة والاستباق، فقد انتصرتَ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك