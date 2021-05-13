بعد ان اكملت ملعب الملك فهد في بغداد! السعودية تعيد بناء مستشفى ابن الخطيب..!

د. حسين فلامرز ||

شر البلية مايضحك!

حكام من ورق بمجرد ارتفاع درجة الحرارة سيحترقون! مساكين جديرين بالصدقة و يكسرون الخاطر وهم يحصلون في كل يوم على هبة وهمية من ال السعود الذين استباحوا دماء اليمنين من غير حق! ويضحكون على حكام عراقيين مستعدين لنهش اجساد اخوانهم العراقين! والغلبة للذي يدفع أكثر! بالاحضان سيادة الرئيس، ففي

الوقت القريب وبينما خلع السيد الرئيس الاصغر سترته في مسرحية مفضوحة ليقود خطة تدمير العراق وايصاله الى اللادولة!

نراه يتهجم على قائد الحشد الشعبي في وقت الكل يعلم بان الامور ليست بسهلة! و عجبي عليه وهم لم ينتقد صديقه رئيس مجلس الوزراء الذي حتى اخفق في الترويج للكتلة التي اوصلته الى ماهو عليه!

ان الترويج المبكر للانتخابات والبدا بالتسقيط بالمنافسين لهو دليل على البؤس الذي تعانون منه! ناهيكم ان دعايات ال سعود لن تنفعكم لا في الدنيا ولا في الاخرة وانكم جميعا زائلون! ان اللعبة التي يلعبها ال سعود مع بعض المطبعين الذين يحاولون ان يوهموا العراقين بان الخليجين يتمنون لنا الخير هم واهمون! وان الادعاءات السعودية لاتختلف عن الطعم في سنارة السمك