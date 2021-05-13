عاجل : احد صواريخ المقاومة يخترق غرفة محصنة في مستوطنة سديروت ويقتل صهيونيا ويصيب 7 اخرين بجروح
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حروف مبعثرة..الحرف الأول.


 

حسن عبد الهادي العگيلي ||

 

·        تراتيل الصواريخ:

يالها من مقاربات تخترق مسامات العقول حتى تكاد ان  تكون وحياَ ألا أنها  ليست على لسان  نبي .

السيارات التي احرقت العراقيين ونثرت لحمهم في الشوارع والمدارس والمساجد والاسواق الشعبية كانت سعودية المصدر.والصواريخ التي تدك الكيان الصهيوني الغاصب الان

هي ايرانية المصدر.

·        معادلات سماوية:

حين كان العرب من المحيط الى الجحيم ومن الجحيم الى الخليج  يدعون كذباً نصرتهم للقدس كان الفلسطيني يقاتل بالحجارة!!وحين اعلن العرب التطبيع وخيانتهم  صارت على المكشوف

صار  الفلسطيني يقاتل  بالصواريخ عالية الدقة.!!!

من علمكم تراتيل الصواريخ!

·        اوهام النخبة عند علي حرب:

"كل مشاريع التقدم والتحرر في الوطن العربي وبلا استثناء تحولت بعد تمكنها إلى الرجعية والاستبداد ومن أبشع صورها على سبيل المثال عبد الناصر وضباطه الأحرار او  ثورة الفاتح في ليبيا أو البعث بنسختيه العراقية والسورية  والحكم العسكري في السودان الملتحف بعباءة الاخوان المسلمين.مما يؤكد لي ان مصطلح  (النخبة) في الوطن العربي خالي من اي محتوى بل هو فعلا ليس أكثر من متعاليات هشة كما وصفه  علي حرب في كتابه(أوهام النخبة)"

·        عنوان مجرد:

 الانتظار اسلوب حياةحين ننظر  الى الإنسان فقط بعنوان انسانيته بلا تأثير من دينه، طائفته، بلده ،لونه عرقه..سنكون مهدويين حقيقيين ومنتظرين واعين.....

ربما لا نوفق او نتمكن من ان نجتاز إختبارات العشق الإلهي  لنكون من الخواص في فهم عشق الانتظار وحتمية الظهور ولكن بإرادة حقيقية من الممكن أن نكون ضمن القاعدة الإنسانية العالمية الأشمل من محبي وداعمي العدل والحرية.

·        انتقالات  بطعم الثبات:

ان الغنى والفقر

الجوع والشبع

الرفعة والضمور

كلها مسألة وقت لا غير.

المهم ان نكون نحن انفسنا في كل الحالات

لان الله هو نفسه في كل الحالات..

وكل المشاكل التي يعاني منها الكثير

والحقد

والنفاق

 والتحاسد

والغيبة

والشعور بالدونية

 والقلق النفسي

 والتسافل السلوكي

 بحجة " اختلاس" لقمة الرزق.....بسبب:-

ان الشيطان يحل محل الله عندهم في حالة الانتقال من واقع الى اخر....

متاهة العقول:

من المؤلم والمهين جدا.... ان تكتشف بأن اكثر المعتقدين!! ان حركتهم  ضمن دائرة رضا الله سبحانه .....

يقوم بتوجيه البوصلة لهم الشيطان!!!!..

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