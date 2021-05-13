الصواريخ تعيد صياغة التاريخ ..!

حسن كريم الراصد ||

يبدو ان نتنياهو عينه على ما يجري وهو في حيرة من امره في كيفية الرد على صواريخ السحر التي هدمت بناء 70 عام مضت ..

فان صمت ورضي بالتهدئة فالنصر سيسجل للمقاومة واي نصر ؟؟

نصر سيجعل من دولته هزيلة خائفة مهزومة يفر مستوطنيها الى بلدانهم طلبا للسلامة ...

وان صعٓد من عملياته فعينه تراقب الشمال . فهو يعلم ان كل ماتملك القسام من صواريخ لا يعدل الا جزء بسيط من ترسانة حزب ... ال .. ل .. ه .

وبنوعيات متطورة جدا يمكن ان تنطلق في اية لحظة ان تجاوز الخطوط الحمر وبطش بغزة .. الامر اليوم ليس كما الامس يا سادة ..

فصواريخ السحر صنعت تكافئ في الرعب ومفيش حد افضل من حد على تعبير الاخوة المصريين ..

فنتنياهو في حيرة ويشعر ان اللعبة اصبحت فوق مستوى امكاناته . وفي الطرف الاخر يقف المدرب الحكيم المحنك يراقب وهو للان لم يشترك الا بالخط الثالث

ولديه من الاوراق المرعبة الكثير فالحشد موجود وحزب ... ال ل ه .. يترقب والحوثي ينتظر واظن ان الاثارة مازالت امامنا ان قررت تل ابيب التصعيد .

اما ان اختارت مرغمة القبول بالواقع الجديد فستكون هنالك استحقاقات لهذا الواقع .. ابسطها ان القدس ستكون للفلسطينين ..

واكبرها ان اسرائيل ستنهار قريبا بعد ان سقطت هيبتها وتأكد العالم انها يمكن ان تقهر وقد قهرتها ثلاث ليال فقط و500 صاروخ بدائية تقول حماس انها ارادت التخلص منها ...