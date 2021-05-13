عاجل : احد صواريخ المقاومة يخترق غرفة محصنة في مستوطنة سديروت ويقتل صهيونيا ويصيب 7 اخرين بجروح
المقالات

الصواريخ تعيد صياغة التاريخ ..!


 

حسن كريم الراصد ||

 

يبدو ان نتنياهو عينه على ما يجري وهو في حيرة من امره في كيفية الرد على صواريخ السحر التي هدمت بناء 70 عام مضت ..

 فان صمت ورضي بالتهدئة فالنصر سيسجل للمقاومة واي نصر ؟؟

 نصر سيجعل من دولته هزيلة خائفة مهزومة يفر مستوطنيها الى بلدانهم طلبا للسلامة ...

وان صعٓد من عملياته فعينه تراقب الشمال . فهو يعلم ان كل ماتملك القسام من صواريخ لا يعدل الا جزء بسيط من ترسانة حزب ... ال .. ل .. ه .

وبنوعيات متطورة جدا يمكن ان تنطلق في اية لحظة ان تجاوز الخطوط الحمر وبطش بغزة .. الامر اليوم ليس كما الامس يا سادة ..

فصواريخ السحر صنعت تكافئ في الرعب ومفيش حد افضل من حد على تعبير الاخوة المصريين ..

فنتنياهو في حيرة ويشعر ان اللعبة اصبحت فوق مستوى امكاناته . وفي الطرف الاخر يقف المدرب الحكيم المحنك يراقب وهو للان لم يشترك الا بالخط الثالث

ولديه من الاوراق المرعبة الكثير فالحشد موجود وحزب ... ال ل ه .. يترقب والحوثي ينتظر واظن ان الاثارة مازالت امامنا ان قررت تل ابيب التصعيد .

 اما ان اختارت مرغمة القبول بالواقع الجديد فستكون هنالك استحقاقات لهذا الواقع .. ابسطها ان القدس ستكون للفلسطينين ..

واكبرها ان اسرائيل ستنهار قريبا بعد ان سقطت هيبتها وتأكد العالم انها يمكن ان تقهر وقد قهرتها ثلاث ليال فقط و500 صاروخ بدائية تقول حماس انها ارادت التخلص منها ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قبوهم وقبتهم..الحمد لله قاصم الجبارين
المُثقّفُ الخائِنُ وتزييفُ الذّاتِ
المقاومة وطن المستضعفين..
ماذا بعد الرد الفلسطيني على اسرائيل؟!
من الذاكرة..!
بعد ان اكملت ملعب الملك فهد في بغداد! السعودية تعيد بناء مستشفى ابن الخطيب..!
حروف مبعثرة..الحرف الأول.
هل نجحت محاولات التطبيع ومفاوضات السلام مع إسرائيل خلال العقود الماضية؟!
رسائل من بيان السيستاني
الصواريخ تعيد صياغة التاريخ ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك