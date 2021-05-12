الفضل ما شهدت به الاعداء

عبد الحسين الظالمي ||

ايران ... الجمهورية ... الجمهورية الاسلامية ... ولاية الفقيه ... الحرس الثوري الخميني ...المرشد الايراني ... سليماني

اسم لا تخلو منه اي نشرة اخبار في اغلب مواقع اخبار العالم .منذ اربعة عقود .

اسم يقتحم كل حوار ويفرض نفسه حتى في المناقشات العائلية ...والنتيجة انت واحد من اثنين وفق المعادلة التالية ...

(كل من يحب ايران ذيل ..وكل من يعادي ايران وطني )

وايران سبب المواقف التاليه على ارض الواقع :

كل من يدعم المظلومين ايراني

كل من يرفض وجود امريكا ايراني

كل من يلتزم بمذهب اهل البيت ايراني

كل من يحافظ على دينه ايراني

كل من يؤمن بقضية الامام المهدي رافضي صفوي ايراني .

كل من يساند الشعب الفلسطيني والشعب اليمني ايراني

كل من يدعم المقاومة ويساندها ايراني

كل من يرفض الهيمنه والرضوخ ايراني

كل من يموت عشقا بالحسين وولاية علي ابن أبي طالب ذيل ايراني .

اسالكم بالله ماذا تركت ايران للعالم من قيم ومن حق ينصر ؟.

سابقا في (الزمن الجميل )كل من يذهب للمسجد يصلي خميني ايراني

كل من يصلي على تربه ويسيل ايراني

فاذا فيك احد هذه الاعراض فانت محكوم بالاعدام او تبعية ايرانية احزم حيا زيمك للتهجير والرمي عريان على الحدود .

اما اذا فيك هذه الاعراض ...

تنصر مواقف من يذلك ويستعبدك وعليك ان تدفع له جزية لتكون وطني

تساند من يكون سبب في دمارك فانت مناضل

تلهث وراء من لايريد لك الخير ولا يعتز بوجودك ويخذلك وقت الشدة فانت وسط العمق وعربي اصيل .

تتبع من يفتي بسفك دمك ويكفرك ولا يرى لك الن ولا حرمة فانت مسلم حقيقي ،

ينشر بين اهلك وذويك الرذيله والتميع وخلاق الشوارع وشذاذ الافاق فانت ومن معك من الصالحين الاخيار . حتى ولو كان جيرانك يرفع علم المثلية .

هو السيد والحاكم وانت العبد والخادم اذا انت مرحب بك بقدر قدرتك على الخدمة .

.. اسالكم بالله ماذا تركت ايران للعالم من قيم ومن حق ينصر ؟.

والخلاصة :

راس يجعلك تقف وسط شارع عام مزدحم تنتظر الدعس...

وذيل يسحبك الى طريق العزة والنصر ...

مصطلحان اختلطت بينهن القيم والمواقف .

وعليك ان تفكر تفكير (ذوي الالباب ) لان تفكير الراس المقلوب اصبح انتحار مقصود .وقبل كل شىء عليك ان تجيب على السوال التالي

هل بدل العرب مواقع اعضاء جسد مخلوقات الله ؟ ولذلك تبدلت عندهم المواقف .ليصبح الذيل قائد والراس يهش الذباب .