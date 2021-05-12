سليماني ومغنية يطلقون الصواريخ على إسرائيل ..!

مازن البعيجي ||

مشهد الصواريخ التي تضيء الأفق الاسود لإسرائيل البغيضة بعد أن أطلقتها سواعد كأن تلك السواعد تتعلم وتتدرب على يد مهندسي المقاومة الحاج قاسم سليماني والحاج عماد مغنية الذين أصروا على ابدال الحجارة التي في مرحلة كانت تؤدي واجبا عظيما بصاروخ كتب عليه بمداد الضمير الحي لسيديّ المقاومة سليماني ومغنية أسّ الصمود ومن كتب خرائط بناء الحصون تحت الأرض وشوارعها والانفاق التي اضحت مدن لتصنيع كل ما يغير في قواعد الاشتباك والمواجهة.

نعم "سليماني ومغنية" مع سمر السواعد من أبناء واحرار فلسطين الذين فهموا أن مثل إيران راعي حقيقي وليس بوق عربي خائن او مطبّع او خانع حد الذل للاستكبار وأسرائيل ، القادة هم من يضعون اصابعهم على زناد الإطلاق في ليلة قمرية رمضانية أدخلت السرور وأبهجت قلوب طالما روّعها الكيان الغاصب ومايزال ولكن صواريخ سخت إيران تقلب المعادلة وتحول حجارة من سجّيل الى صواريخ تسابق التكبير والتهليل.

شكرا سيدي خامنئي

شكرا سليماني

شكرا معنية

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..