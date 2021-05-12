المقالات

يوم من ايام الله..!


 

باقر الجبوري ||

 

من منا لايعلم ان اسرائيل وامريكا هما من دفعوا بالسعودية لتوظيف الجواحش لقتل الشيعة في العراق واليمن وسوريا ولبنان وافغانستان وباكستان !

بل في كل مكان !!

لاهداف طائفية وبعقيدة وهابية فاسدة !

وكذلك خربت اغلب البلدان العربية لضمان استقرار الكيان الغاصب !

رؤساء وزراء العراق بعد السقوط اغلبهم قد صرحوا بذلك .

كلنا نعرف ان ذلك جاء لاجل عيون اسرائيل !

اليوم ... ايران الجمهورية ( الاسلامية ) قلبت هذه المعادلة !

فايران ومنذ زمن طويل قد نجحت في توحيد الاهداف مع الفصائل الجهادية السنية في فلسطين !

عابرة بذلك الخلافات الطائفية والمذهبية والعقائدية !

حتى جاء وقت الحسم !

فضربت بهم اسرائيل في العمق الاسرائيلي ومن داخل العمق الاسرائيلي .

فأخذت بالثأر لكل الشهداء من ابناء (( السنة )) الذين قتلتهم واغتالتهم اسرائيل علناً في فلسطين وكذلك اخذت بالثأر لكل الشيعة الذين قتلتهم اسرائيل في خارج فلسطين من الذين ذكرنا ان اسرائيل قد حركت وحرضت عليهم الضب السعودي لقتلهم على المذهب في البلدان الشيعية وغير الشيعية !

المضحك .. ان السعودية وعربان الخليج يستحون ان يقولوا انهم كانوا مدفوعين من قبل اسرائيل للتحريض على قتل الشيعة وغير الشيعة لخدمة اسرائيل .

وكذلك الدواعش يخجلون ويستحون ان يقولوا ان السعودية هي من حرضتهم ودربتهم ومولتهم ورعتهم واتت بهم لفيفا من كل اأرجاء المعمورة لقتل الشيعة !

ولتحقيق مآرب اسرائيل الدنيئة في المنطقة !!

على عكس ايران !!

التي تفتخر وتتشرف أنها تدعم المقاومة الفلسطينية دعماً مطلقا وكاملاً (( لللوحة )) منذ الايام الاولى للثورة الاسلامية

وعلى لسان قائد الثورة  السيد الخميني وخليفته السيد ولي امر المسلمين السيد الخامنائي ( دام ظله ) .

وكذلك يفتخر ابناء المقاومة الفلسطينية بعلاقاتهم وبدعم ايران لهم بالعلن وامام الجميع !

هذا هو الفرق بين قمة الضحالة التي ينتمي لها محور الشر ويستحون ويخجلون ان يجهروا به أمام المجتمع !

وبين قمة الفخر والاعتزاز بالانتماء الى محور المقاومة ضد اسرائيل وغير اسرائيل من كيانات الاستكبار العالمي .

انه الاستبدال ...

والاستعداد ...

قبل المنازلة الاخيرة ..

بعد گلبي ... ماي بارد نزل على گلبي ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
پروانة..!
🩸 ويستمر مكر اسرائيل  🩸
سيد المقاومة..وعلى عناد الكل !!
قبل صافرة النهاية !!
العيد والحال والأحوال
يوم من ايام الله..!
على هذه الأرض ما يستحق الحياة
فقدان المواطنة وروح ألانتماء ...
عام من الازمات..
لماذا نسخة الوليّ لم تتكرَّر؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك