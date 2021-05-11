المقالات

يا حُكام أمة الأعراب لا أم لكم ..أما زلتم تسترقون السمع لصرخات فض بكا.....ها؟

72 2021-05-11

 

علي السراي ||

 

بئس حكام الأمة أنتم  ... ألا ترون أعمدة النار تحيط قباب أولى قبلتكم والنار تستعر في مسرى رسولكم وحيث الصائمون يفطرون بفيض النحور ودمائهم تضج و تعرج إلى السماء تصرخ بالظليمة الظليمة فأين أنتم يا عبيد أسيادكم؟ أين قضكم.... وأين قضيضكم؟ أين الحزم والعزم يا أبناء الخنا؟ وبطولات جيوشكم التي صدّعت رؤوسنا؟ وصواريخكم التي ما قصفت سوى أوطاننا وطائراتكم الموسومة بي لا إله إلا ألله وماهدّمت إلا بيوت من يشهد بلا إله إلا الله...

أيها النعاج التي ضلت طريقها في ليلة شاتية وأيم الله ماندائي هذا بنداء إستصراخ لكم وإستنصار بكم وإستنجاد فلستم بأهلها ولا برجالها ولا بحٌماتها الذين يُستصرخ بهم لرد الحيف والضيم وقد عقرتم رجولتكم ودجنتم شعوبكم بخنوعكم وخضوعكم وإستسلامكم، ولكني أستعلمُ بمتى تسترجعون كرامتكم وتفطمون سُباتكم وتكسرون صمتكم الذي ضاهى حتى صمت أصحاب القبور ألا رجل؟

أُنبيكم أولاد القح...ة لم تعد القدس عروس عروبتكم... بل أمست وأضحت ضحية غدركم وخستكم وبيعكم إياها بأبخس الأثمان

فشريفكم قد خلع كلسونه وإلتحف بلباس العار ملتحقاً بقطار التطبيع في أول عربة إنبطاح وإستسلام، كيف لا وهو يرى نساء القدس  وأطفالها يُذبحون ويقتلون برصاص الغدر دون أن تحرك فيه مناظر حفلات القتل هذه أي واعز ديني أو إنساني أو حتى أخلاقي ...

يا أشباه الرجال ولا رجال ما يجري في القدس الان هو فضيحة لكم... لشعاراتكم، عنترياتكم، زعيقكم الفارغ وإدعاءاتكم الكاذبة وإنتمائكم المزعوم ... إن حي الشيخ جراح و باب العامود وجبل الزيتون وأزقة البلدة القديمة قد شاهد على خستكم... وقذارة مستنقع وضاعتكم... وخيانتكم... ومؤامراتكم... وعمالتكم...

ولعمري ليس بالجديد عليكم.... فتأريخكم الخياني أسود كسواد وجوهكم القبيحة المتقيحة دما مليء بمواقف العار والشنار

وإعلموا... بل وتيقنوا لا أُم لكم أن للقدس رجالها وحُماتُها وليوثها... ليس في الداخل فحسب... بل محور مقاومة أبى الله له إلا الرفعة والانتصار وإن شرف القدس يأبى إلا أن يتحرر على يد المجاهدين الابطال.

وأخيراً أقول... أما أنتم فليس لنا معكم كلام فمن يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلامُ، وإنما كلامي موجه إلى شعوبكم ...الشعوب المسلمة الحرة... فمازال الامل معقود عليها...

ألا وإن موعدنا وإياكم الصبح.... أليس الصبح بقريب

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على هذه الأرض ما يستحق الحياة
فقدان المواطنة وروح ألانتماء ...
عام من الازمات..
لماذا نسخة الوليّ لم تتكرَّر؟!
مسؤول عراقي سابق هدد بأن "يگلب" الكعبة!
بريطانية والمؤامرة الخبيثة في العراق..
يا حُكام أمة الأعراب لا أم لكم ..أما زلتم تسترقون السمع لصرخات فض بكا.....ها؟
العراق أرض خصبة لتنفيذ الأجندة الحقيرة..
نداء استغاثة.. 
ليث شبر بين الحرية والتحريض شعرة!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك