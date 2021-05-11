يا حُكام أمة الأعراب لا أم لكم ..أما زلتم تسترقون السمع لصرخات فض بكا.....ها؟

علي السراي ||

بئس حكام الأمة أنتم ... ألا ترون أعمدة النار تحيط قباب أولى قبلتكم والنار تستعر في مسرى رسولكم وحيث الصائمون يفطرون بفيض النحور ودمائهم تضج و تعرج إلى السماء تصرخ بالظليمة الظليمة فأين أنتم يا عبيد أسيادكم؟ أين قضكم.... وأين قضيضكم؟ أين الحزم والعزم يا أبناء الخنا؟ وبطولات جيوشكم التي صدّعت رؤوسنا؟ وصواريخكم التي ما قصفت سوى أوطاننا وطائراتكم الموسومة بي لا إله إلا ألله وماهدّمت إلا بيوت من يشهد بلا إله إلا الله...

أيها النعاج التي ضلت طريقها في ليلة شاتية وأيم الله ماندائي هذا بنداء إستصراخ لكم وإستنصار بكم وإستنجاد فلستم بأهلها ولا برجالها ولا بحٌماتها الذين يُستصرخ بهم لرد الحيف والضيم وقد عقرتم رجولتكم ودجنتم شعوبكم بخنوعكم وخضوعكم وإستسلامكم، ولكني أستعلمُ بمتى تسترجعون كرامتكم وتفطمون سُباتكم وتكسرون صمتكم الذي ضاهى حتى صمت أصحاب القبور ألا رجل؟

أُنبيكم أولاد القح...ة لم تعد القدس عروس عروبتكم... بل أمست وأضحت ضحية غدركم وخستكم وبيعكم إياها بأبخس الأثمان

فشريفكم قد خلع كلسونه وإلتحف بلباس العار ملتحقاً بقطار التطبيع في أول عربة إنبطاح وإستسلام، كيف لا وهو يرى نساء القدس وأطفالها يُذبحون ويقتلون برصاص الغدر دون أن تحرك فيه مناظر حفلات القتل هذه أي واعز ديني أو إنساني أو حتى أخلاقي ...

يا أشباه الرجال ولا رجال ما يجري في القدس الان هو فضيحة لكم... لشعاراتكم، عنترياتكم، زعيقكم الفارغ وإدعاءاتكم الكاذبة وإنتمائكم المزعوم ... إن حي الشيخ جراح و باب العامود وجبل الزيتون وأزقة البلدة القديمة قد شاهد على خستكم... وقذارة مستنقع وضاعتكم... وخيانتكم... ومؤامراتكم... وعمالتكم...

ولعمري ليس بالجديد عليكم.... فتأريخكم الخياني أسود كسواد وجوهكم القبيحة المتقيحة دما مليء بمواقف العار والشنار

وإعلموا... بل وتيقنوا لا أُم لكم أن للقدس رجالها وحُماتُها وليوثها... ليس في الداخل فحسب... بل محور مقاومة أبى الله له إلا الرفعة والانتصار وإن شرف القدس يأبى إلا أن يتحرر على يد المجاهدين الابطال.

وأخيراً أقول... أما أنتم فليس لنا معكم كلام فمن يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلامُ، وإنما كلامي موجه إلى شعوبكم ...الشعوب المسلمة الحرة... فمازال الامل معقود عليها...

ألا وإن موعدنا وإياكم الصبح.... أليس الصبح بقريب

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