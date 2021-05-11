المقالات

شرارة ..الوزني..!


 

حسن كريم الراصد ||

 

اغتيال الوزني امر طبيعي يتماشى مع سلسلة اغتيالات غريبة قيدت ضد مجهول ولا اظنه كان مجهول للحكومة واجهزتها الامنية ...

لكن الزمان والمكان لهما مدخلية كبيرة في هذا الحادث المؤلم . فلا يختلف اثنان ان الثورة قامت بأكل أفراخها منذ زمن وهي تقدم اضحيات كلما هدأت الساحات وكأن وقود هذا الحراك لا يستخلص الا بالدم .

 بل ان سلسلة التصفيات البينية ما زالت قائمة ولاسباب صارت معروفة للجميع بعد ان تحول هذا الصراع الى تراشق اعلامي عبر مواقع التواصل..

والغريب هذه المرة ان البعض من المتظاهرين هاجم القنصلية الايرانية بعد الحادث وهذا ما بعث الشكوك في نفس المتتبع وبعض التشرينيين انفسهم لتتوضح الغاية والهدف من استهداف المغدور !!

 واظن حماقات طحنون وابو ناجي باتت مكشوفة الا لبعض الشخصيات المرتبطة مباشرة والممولة من هاتين الجهتين ..

اما الحكومة !!فلم ولن تكشف عن القاتل لأن كشف هويته وأرتباطه سيكشف ملفات اكثر خطورة ..

اما ايران وفصائلها الحشدية فهي في معركة وجود ان تكون او لا تكون والسطحي فقط من يفكر مجرد تفكير في انهما يقفان خلف ذلك ..

بل العملية رسمت لاجل ايهام البسطاء بذلك .. فاغتيال وهجوم على القنصلية صار فلم هندي معاد ومستهلك .. جدا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في مواجهة الشيطان..!
أرفعوا صوركم..وأنشروا محبتكم ..
القدس عروس عروبتكم..!
أصوات تجعجع بدولار دون بينة..ألجموها..!
عام على التكليف..المنجِز والمنجزات
شرارة ..الوزني..!
الفتنة في العراق أشد من غيرها في أي مكان..أشد من القتل..
العالم الأعور يتجاهل مجددا انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني
فلسطين عِرض كل مقاوم ..
حلقة النار..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك