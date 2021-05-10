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انتفاضة لا تشابه اي انتفاضة..! 

88 2021-05-10

 

ناجي امهز ||

 

في 28 - 4 – 2021 وعبر اذاعة طهران اطلق ناجي امهز تصريحه عن انطلاق انتفاضة عفوية ليس لها راس مدبر، ستشتعل في الاقصى، لن يمكن ايقافها او تجاوزها، بل على فصائل المقاومة ان تلتحق بها، وقد عدد اسباب هذه الانتفاضة العفوية ان كان بسبب السياسات العربية والضغط الامريكي، وبطش واجرام كيان العدو الاسرائيلي، بالاضافة الى جائحة كورونا التي قلبت الموازين وحددت الاسباب وكشفت المستور.

رابط المقابلة على اذاعة طهران:

https://arabicradio.net/news/86949

وفي 7 – 5- 2021صرح ناجي امهز لوكالة ايكنا الايرانية، وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة، حول انتفاضة الاقصى ودور الجمهورية الاسلامية في ايران والازمة السياسية التي يعيشها الكيان الغاصب الاسرائيلي بسبب خسارة اخر الاباء المؤسسون له.

ويوجد بهذا اللقاء شرح دقيق عما يجري بالمنطقة اضافة الى تلميح لعدم عودة امريكا وايران الى الاتفاق النووي.

http://iqna.ir/ar/news/3481091/إیران-تقود-المنطقة-نحو-التحرر-من-الغطرسة-الأحادية-لأمريكا

ملاحظة جميع اعلام العدو الصهيوني وما يتم رصده يشير ان هذه الانتفاضة لا تشابه اي انتفاضة  وانه يقودها جيل من الشباب مشيرا إلى أن هناك عدة ميزات لهذا الجيل، بينها انه لا يوجد لديه زعيم يقود ويوجه تحركاته

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