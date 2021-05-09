المقالات

المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(57)

75 2021-05-09

 

إعـداد : محمد الجاسم

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ.. وعَلِّمُوها النـاسَ" ـ حديثٌ شريف

     أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442ـ ثلاثين حلقةً جديدةً من سلسلة تصويباتٍ منتخبة، امتداداً لحلقات رمضان العام 1441، واستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره زمناً في صحيفة (المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان:

(إضاءةٌ في التراث).

(57)

ـ الهمزة المتطرفة.

من الأغلاط الإملائية السائدة في الصحافة، وسواها، الخلط بين الهمزات، وإساءة كتابة الهمزة المتطرفة ، والمعروف أن رسمَ الهمزةِ مرهونٌ بحركتها هي، أو حركة الحرف الذي يسبقها، أيهما أقوى، ولكن الهمزة المتطرفة، التي يقع الكثيرون في الاشتباه برسمها، إذ يكتبون : ( الفيئ ، الشيئ ، الضوأ ، ملئ ،تضيئ ) ، والصواب ،أن الهمزة المتطرفة محكومة بالحرف الذي يسبقها، فإن كان من حروف العلة أو حرفاً ساكناً، تكتب منفردة على السطر ، كحرف مستقل بنفسه، مثل: (  الفَيْءُ ، الشَّيْءُ ، الضَوْءٌ ، مِلْءُ ، تُضِيءُ )..

قال الشاعر ابن الرومي:

" وَطِئتها الأعلاجُ فانتقمتْ منْ ـــــ  نَا شَمولٌ تُضِيءُ ضَوْءَ السراجِ "

وقال الشاعر المتنبي:

" أنَامُ مِلْءَ جُفُوني عَنْ شَوَارِدِهَا  ...  وَيَسْهَرُ الخَلْقُ جَرّاهَا وَيخْتَصِمُ "

ـ يَحْيَى ويَحْيَا

من الأغلاط اللغوية الشائعة، عدم التفريق بين الاسم والفعل في كتابة ( يحيى ، ويحيا )، والتخلص من هذا الإشكال بسيط جداً، فإذا أردنا أن نكتب اسمَ رَجُلٍ ، فتكون : ( يَحْيَى )، قال تعالى:

" يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا " 12 مريم.

أما إذا كنا نقصد الفعل في الكتابة ، فيكون ( يحيا ) مضارعاً.

قال الشاعر جبران خليل جبران:

" ينادونَ عبّاساً نداءَ تَيَمُّنٍ  ...  ويدعونَ أن يَحيا وتَحيا بهِ مصرُ "

 

 ورُبَّ قول ..أنفذُ مِنْ صَوْل..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعتدالُ والوسطيةُ الفكريةُ سفينةُ النجاةِ ..
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(57)
جدال في قلب الحقائق..!
مدرسة سيد الشهداء "ع" في كابول يطالها إرهاب داعش التكفيري
تنقيح الداعي..!
أتعبوا انفسكم قليلا فإنه مستقبلكم..!
رحيل ابو فكر تذكرة لنا..!
العلمانية تعني إحالة الخالق الى التقاعد..!
من قتل إيهاب الوزني ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك