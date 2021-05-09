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فنتازيا نقاشية..!

49 2021-05-09

 

جهاد النقاش ||

 

١- وزير الدفاع التركي يتفقد قواته في العراق/ فيكتب المدونون عن هيبة الدولة ضد االحشد!

٢- رفع صورة سليماني من الأعظمية/ لاستفزازه عوائل قتلى الدواعش!

٣- النواشيط يروجون أنك حين تدافع عن قضية العرب (فلسطين)/ تصبح فارسي!

٤- طبعا ماكو مقاومة وهاي ضربات عين الأسد/ سددها الحوار الاستراتيجي!

٥- عبد المهدي مرت عليه سنة وهسه نفس الشي عود ليش المظاهرات ضد الأول مدعومة وهسه/ سكتة يم حسن سكتة!!

٦- كل سنة من يصير خلاف بالهلال الوادم تسافر/ السنة الدولة سوّت حظر وين تطون وجوهكم!

٧- المفارقة أن النواشيط يريدون يقنعوك أن وجود القوات الأمريكية يستحق الشكر/ ودماء فارس خراسان تستحق الإدانة!

٨- أحلى شي مرجع (ظمير) يفتي لمقلديه/ بعدم جواز التقليد!

٩- بيان الخارجية العراقية يستحي يكول ع الصهاينة قوات الاحتلال/ يكول خاف الأمريكان ياخذون ع روحهم!

١٠- لم يعرف الأيتام أن من كان يأتي بالطعام ليلا (علي) حتى قُتل/ ذكرتني صور الحلبوسي به سلام الله عليه.

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