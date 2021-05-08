المقالات

الحالة بائسة، لكن ..!


  محمد عبد الجبار الشبوط ||

 

يجد الكاتبُ المتابعُ صعوبةً نفسيةً في الحديث عن الحالة الراهنة في العراق. ومكمن الصعوبة عدمُ رغبة الكاتب في الافصاح عن طبيعة هذه الحالة والتسبب في صدمة الجمهور بها، مع ان الجمهور يعيش هذه الحالة بتفاصيلها يوميا.  الحالة العراقية بائسة في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. سياسيا بلغ "التيه السياسي"، كما يقول الصديق لقمان الفيلي، ذروته. فالدولة في اضعف حالاتها، والاحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة في اقصى درجات تشتتها وانقسامها، والحركة الاصلاحية التي دعمتها المرجعية اجهضت ودخل افرادها في خانة التشتت الحزبي، والثقة تكاد تكون معدومة بين النظام السياسي والجمهور، بل هي مفقودة في مختلف المجالات.  اقتصاديا واجتماعيا بلغ النظام الريعي غير الانتاجي نهاية بؤسه ولم يعد قادرا على اعالة ١٠-١٣ مليون فم فقير، ولم يعد قادرا على تقديم الحد الادنى الضروري من الخدمات للناس، وتقلصت القدرة الشرائية للمواطنين بسبب سياسات حكومة "الامي المبخوت" غير المدروسة، ومازال الفساد المالي والاداري ضاربا اطنابه في مختلف اركان الدولة.  الانتخابات "المبكرة والفردية" والتي كانت احدى مفردات الحركة الاصلاحية انحرفت عن مقاصدها، فلا هي مبكرة، ولا هي فردية، ومازال عدد الاحزاب كبيرا على ٣٢٩ مقعدا نيابيا، رغم ان عدد المرشحين شهد انخفاضا ملموسا بسبب اختلاف طبيعة الترشيح. هذا كله فضلا عن سلبيات النظام الريعي الاساسية واعتماده على مصدر واحد هو النفط الذي تتآكل اهميته عالميا بنحو مضطرد. هذه هي الحالة الراهنة، وهي حالة بائسة بلا شك. مع التأكيد على انها ليست بلا جذور واسباب تاريخية بعيدة وعميقة في بنية المجتمع والدولة من ١٠٠ عام او اكثر. لابد من الاقرار ان هذه الحالة تفاقمت في العقود الستة الاخيرة، ولم تنجح عملية اسقاط نظام صدام في عام ٢٠٠٣، في اصلاح الحالة حيث شابت العملية السياسية بعد ذلك التاريخ ما اصطلحت عليه عنوان "عيوب التأسيس" التي انحرفت بالمسار السياسي والاقتصادي للدولة الى هاوية سحيقة اوصلتنا الى ما نحن عليه الان. وقد نبهت على ذلك في العديد من المقالات المنشورة منذ تشكيل مجلس الحكم في ١٢ تموز عام ٢٠٠٣. كما نبهت على الثغرات الكبيرة في دستور عام ٢٠٠٥، ورشحتُ  نفسي مع مجموعة من الاصدقاء في الانتخابات الاولى تحت عنوان "التيار الاسلامي الديمقراطي"، لتصحيح الانحراف وبناء الدولة على اسس حضارية كنا قد اعلناها في وثيقة عام ٢٠٠٢. لكن ما العمل وجمهور الناخبين لم يكن يفضل هذا الخيار، وذهب الى خيارات اخرى قادت البلاد الى حالتها البائسة الراهنة. وحتى عندما توليت رئاسة شبكة الاعلام العراقي حاولت تطبيق بعض مباديء البناء الحضاري الحديث للمؤسسات، وقد نجحت بعض محاولاتي فيما فشلت الاخرى، وتعرضت لمختلف الضغوط، حتى دفعني الامر الى طلب احالتي على التقاعد، ثم تعرقلت او توقفت المشاريع التي كنت بدأت بها في الشبكة، مثل مشروع كلية الهندسة الاعلامية. احد المراقبين النابهين قال: "لايمكن ابقاء العراق محكوما بهذه الطريقة. فاما هناك دولة واستقرار واما الذهاب الى حرب اهلية وتقسيم. فالعراق ليس لبنان يتحمل الوضع القائم فيه".  ولا نقاش في الجزء الاول من هذا القول بالنسبة للعراق: "فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ". وهذا وصف ينطبق تمام الانطباق على العراق الذي  تخطفته الاهواء، وهوت به رياح المصالح المتناقضة في الدرك الاسفل من المؤشرات العالمية للجودة والحرية والديمقراطية والهشاشة والفساد وكل شيء. كان المرحوم احمد الجلبي يرد. القول: الحالة بائسة، لكن غير ميؤوس منها. واجد نفسي اردد العبارة نفسها اليوم. على امل .....
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة الالكترونية واهميتها
حسچة سياسية ...
صناعة أجيال المستقبل..!
ما الذي يمنع القوى من التحالف؟!
المنهج السياسي في الاسلام
الحالة بائسة، لكن ..!
القدس أقرب..يوم القدس العالمي
الكيان الصهيوني غير معترف به وهو سرطان خبيث
المعارف مطلوبة ومعرفة التشريع سيدها والحوزة مقرها
الخروج عن النهج الخُميني تعطيل وضياع!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك